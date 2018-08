Rafael Pintos "Wladimir Dragossán": "Estoy en trámites de ponerme Wladimir como nombre de pila"

Hace treinta años que Rafael Pintos, un personaje muy conocido en Pontevedra por pasear por sus calles caracterizado como un vampiro, se hizo popular en toda Galicia con sus apariciones junto al hombre-orquesta John Balan en el programa "Adiviña quen ven esta noite", presentado por el inagotable Xosé Ramón Gayoso. A bordo de un sidecar, el vampiro Wladimir Dragossán y el desaparecido John Balan conformaron una de las parejas cómicas más reconocidas de la televisión pública autonómica.

- ¿Cómo fue su paso por TVG?

- (John) Balan y yo hacíamos un humor surrealista que tuvo realmente éxito. Hay gente que aún me dice "A modiño, Wladimir" y "¿Cuándo llegaréis a San Andrés de Teixido?". Conseguir hacer reír es muy difícil.

- ¿Tiene un buen recuerdo de esa etapa?

-Yo he querido muchísimo a la TVG, éramos un plantel de profesionales que estábamos con una ilusión enorme y la ayudamos a nacer. Teníamos muy pocos medios y trabajábamos en común, como una familia, para que esa televisión naciera con toda la calidad y la dignidad que fuese posible y que cogiese audiencia porque estaba en rodaje. Se logró y me dicen a veces que es una pena que no volviésemos a hacer cosas como aquélla porque eran de mucha más calidad que lo que se está haciendo ahora pero yo ahí no entro. No se acuerdan de mí pero tampoco me importa. Sí que es verdad que Antón Reixa me agradeció mi trabajo y me dedicó un capítulo en "Casa Manola" que fue emitido hace poco pero una golondrina no hace verano...

- Se le nota desencantado.

-Soy un actor al que se le ha frustrado injustamente su vocación. No pudo ser, la vida no es siempre lo que el hombre propone. He seguido adelante dando a mi país y a mi cultura lo mejor de mí dentro de mis capacidades y tengo muchas sorpresas tanto a nivel literario como plástico pero como actor no. Aunque nunca se sabe, no lo descarto pero me aferro a lo que tengo delante y me da la vida.

- Hoy mismo presentará en la Casa da Cultura Galega de Vigo (20.25 horas) un cortometraje dirigido por Rafael Tenoira en el que usted es protagonista.

-No puedo adelantar mucho porque queremos que sea una sorpresa pero queremos establecer un puente cultural entre dos artistas que somos dos locos lúcidos en el sentido más positivo de la palabra y ambos admiramos la figura de Salvador Dalí, su surrealismo, y hemos congeniado perfectamente. Él no me conocía y se sorprendió conmigo y con mi mundo y quiso hacer justicia a mi persona con ese documental. Rafael Tenoira tiene un talento increíble y ha sabido captar mi mundo porque él vio que hay en mí un literato, un poeta, un pintor y un actor que no ha sido siempre justamente tratado. Yo fui, y sigo siendo, espejo de muchos miedos que proyectan sobre mí las personas, al asumir un arquetipo hace que produzcas en ellos una reacción que puede ser de atracción o repulsión pero eso está dentro de la persona, que proyecta sobre ti esos fantasmas.

- También hablará de su libro, "Úzar en el abanico extremo de las prisas y otras narraciones extrañas"

-Sí, es un libro de cuentos de terror gallego con tres historias de brujas, fantasmas y el surrealismo. Y en septiembre presentaré otra de mis obras, "O Cabaleiro da Rosa", que dedico a mi compañera y que ha sacado Laiovento. Este ha sido un verano atropellado en el buen sentido, con una cosa detrás de otra y a cada cual más dignificante y más grata.

- Antes de salir en la televisión usted ya era muy conocido en su ciudad, Pontevedra, por ir caracterizado como vampiro. ¿Ha quedado atrás ese personaje?

-Es parte de mi leyenda y ni me avergüenzo ni me desvinculo de él, en absoluto, aunque sí que es verdad que estoy centrado en facetas artísticas de mucho más peso en la actualidad, estoy muy cansado del sensacionalismo que sobre todo en los medios españoles se hizo de mí. No soy el "loco de la capa", me ofenden ese tipo de comentarios de gente que no me conoce ni ha cruzado dos palabras conmigo. Wladimir Dragossán nació conmigo, creció conmigo, se desarrolló y maduró conmigo. Se dio a conocer cada vez de una forma más madura y profesional, a través de las tablas, a través de un periplo internacional... yo he estado en programas de máxima audiencia de Argentina, Chile, Italia... he podido debatir en la RAI con Francis Ford Coppola sobre su "Drácula" y también con Cristopher Lee... Me duele profundamente a día de hoy todavía escuchar a personas que a mí no me conocen absolutamente de nada ni tienen la más remota idea de qué es el vampirismo, cuando es algo que a nivel científico está estudiado y no viene de ahora, lleva miles de años con nosotros. Lo que yo defiendo es un surrealismo gótico que nació conmigo y que he reivindicado a lo largo de mi vida.

- Dice usted que incluso le han comparado con Salvador Dalí.

-Lo ha hecho más de una persona pero obviamente no soy como Dalí aunque también soy un artista surrealista. Lo que nos une a ambos, además, es que llevamos el nombre de un hermano fallecido y eso nos ha vinculado a ambos con el mundo de la muerte. Psicológicamente muchos profesionales me han dicho que debería cambiarme el nombre y de hecho estoy ya en trámites de ponerme Wladimir como nombre de pila, en el DNI y que deje de ser un nombre artístico.