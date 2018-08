La Danza honra con ritmo a San Roque en O Hío

La parroquia de O Hío celebró ayer su Danza y Contradanza ancestral en homenaje a San Roque. Los danzantes mostraron sus dotes de baile con sus típicos trajes de damas y galanes que lucieron ante el caluroso día y la mirada de los allí presentes. Tras unas venias al Santo y el ritual baile, los quince bailarines, el gaiteiro, el guía y el caixeiro llevaron sus melodías y castañuelas en un recorrido por los alrededores del Igrexario que terminó de vuelta en el Cruceiro. Por la tarde la celebración se volvió a repetir, para cerrar el día con una ofrenda y subasta de animales y apetecibles alimentos.

El buen tiempo acompañó la tradicional danza de San Roque en O Hío, una fiesta declarada de interés turístico con varios siglos de historia. Un total de quince bailarines-diez galanes y cinco damas- el guía, el gaiteiro y el caixeiro, colmaron ayer los alrededores del Igrexario con su música y danza ancestral en agradecimiento al Santo por la curación de la peste que asoló la comarca en su época.

Tras la solemne misa, la imagen de San Roque emergió en un lateral del Igrexario para brillar ante la atenta mirada de los asistentes a la ceremonia. Después del Himno galego, el emblemático Cruceiro do Hío observó complacido como a su alrededor los quince bailarines le rendían homenaje al Santo con la típica Danza de damas y galanes.

Los bailarines realizaron tres venias ante la cruz situada en la entrada del templo. Con un giro de 90 grados, las cinco damas, que en realidad son niños, y los diez galanes interpretaron su Danza ante San Roque. Manolo, el guía, marcó los pasos y ritmo para que no hubiera ningún fallo. "Dende fai 5 anos relevo a meu irmán Eduardo como guía, que levaba 42 anos. Eu antes era galán pero ser guía é dificil, ten moita responsabilidade. Se eu fallo, fallan todos", explica.

Las tres filas de danzantes se alternaban al ritmo del son firme e insistente de las castañuelas que portan los galanes y que repiquetearon alegremente en toda la parroquia. En las dos filas externas se encontraban los galanes, vestidos con camisa y pantalón blancos, una vieira de plata amarrada a sus corbatas verdes y un sombrero. En el centro danzaban las damas, que portaban la típica indumentaria peregrina de San Roque. Entre ellos se encrucijaban con los pasos bien marcados para completar la coreografía.

De la danza a la subasta

Niños,familias y vecinos no quisieron perderse la ceremonia, que tras finalizar la danza comenzó su tradicional procesión. Desde el Igrexario se dirigieron al restaurante "O Pereiro" sin perder el ritmo de la gaita. Para amenizar la procesión se encontraba el grupo "Os do Serán", que no cesaron sus melodías. También se quiso recordar este año la pérdida del maestro de la gaita, Anxo Gago (Lito). "Sempre está e estará presente en nós", apuntó Cesáreo Coya.

Las calles del Igrexario se recorrieron en sentido inverso para terminar la procesión en el Cruceiro, donde se inició la famosa Contradanza, mientras la imagen de San Roque decía adiós y volvía a introducirse en el interior del templo. Una imagen que portaba uvas. "Tienen que ser uvas maduras, pues son un homenaje al Santo para que traiga una buena cosecha en esta época determinante para el vino", explica un vecino de la parroquia.

Todo este ritual ancestral se volvió a retomar por la tarde al finalizar la misa. Pero no todo iba a ser bailar. Los últimos actos de la festividad de San Roque fueron las pujas, en las que los vecinos y devotos ofrecieron a San Roque alimentos, animales o dinero.