Nacho Carretero: "La ley del silencio sigue latente en la sociedad gallega"

El escritor y reportero coruñés Nacho Carretero llega hoy a Bueu con Antonio Durán 'Morris' para hablar sobre su libro "Fariña", ya libre de secuestros. Conocer la historia del narcotráfico en Galicia era uno de los sueños que tenía enrocados en su mente desde niño y ahora lo ha conseguido. El encuentro, organizado por la librería Miranda, es en la Praza Massó a las 21.00 horas.

-En "Fariña" habla de la omertá, esa especie de ley silenciosa que lo oculta todo y nadie se moja para cambiar las cosas. ¿Esto ocurre a día de hoy?

- Sí, en parte. Esa omertá es una especie de silencio, pero obligado. No es fácil para un vecino denunciar a un delincuente, porque al final es su vecino y esto implica muchas cosas. Tampoco es sencillo denunciar a los poderosos y que demostraron ser peligrosos. Por eso hay una especie de omertá, pero como en cualquier otra parte donde hay un fenómeno criminal. No es fácil afrontar esto. Los que tienen que llevarlo a cabo son las fuerzas de seguridad y los políticos, que por fin atacan, pero que durante muchos años en Galicia se mantuvieron inertes, sin hacer nada. Los narcotraficantes se aprovecharon de la situación. Entonces ese temor y la desconfianza de la gente a hablar surge porque aún se está demostrando que el narcotráfico está muy presente en Galicia, a diferencia de hace años, cuando la situación se veía como algo del pasado, algo que no tenía que ver con Galicia.

-¿Hasta qué punto sigue presente en la sociedad?

-Hasta el punto de que, aunque no es el monopolio que fue en sus tiempos, Galicia sigue siendo una puerta de entrada de cocaína muy válida para Latinoamérica. Aunque el narcotráfico ahora se ha globalizado con nuevas rutas y centrado en los puertos mediterráneos, Galicia nunca ha dejado de ser una alternativa atractiva por su mar, por los métodos gallegos pesqueros, sus planeadoras, las lanchas rápidas y su especialidad en entrada en grandes cantidades. En el día a día el narcotráfico no afecta al turista ni a los vecinos. La gente ha comenzado a conocer las Rías Baixas por su gastronomía y belleza y por fortuna, lo estamos dejando atrás. Es un paisaje que sigue existiendo pero afortunadamente parece que va a menos. De todos modos, hay que tener presente que aunque esa actividad sea invisible, está ahí y afecta a la economía gallega, con influencia y peso. En Galicia nunca ha dejado de existir, es un eslabón más y esto no tiene pinta de que vaya a terminar.

- ¿Y cómo valora la reacción de la sociedad gallega tras la publicación de su libro?

-La reacción de la gente ha demostrado que la sociedad gallega ha madurado mucho en los últimos años. Pensé que habría gente que se enfadaría, pero lejos de ponerse a la defensiva, adoptaron una postura crítica con los errores, con la realidad que ocurrió y no dieron la espalda a esa realidad. La gente supo sacarle partido al fenómeno y hacer cultura popular, incluso sátira y humor con eso. La sociedad gallega encaró y aceptó lo que había sin complejos.