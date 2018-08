"Ser 'freelance' es difícil; económicamente es un riesgo"

-Su último reportaje, "El difícil camino del último país del mundo", habla de Sudán, un lugar en el que buscan la paz, ¿pero cómo conseguirla sin un Estado?

- Ahí está el problema. Son historias complicadas y extremadamente complejas, con miseria, violencia, con niños, que es la parte que más nos afecta. Tienes que ser testigo y correa de transmisión entre lo que está pasando. Tienes que ser lo más frío posible en ese sentido, huír del dramatismo, o no ser más de lo que ya lo es la situación. Que el lector comprenda esa dura realidad. Después de tantos años de guerra y sin presencia del estado es dificilísimo avanzar. Ahora firmaron un acuerdo de paz que se debería implementar en ocho meses. Esperemos que se cumpla, porque es su único camino y solución, si no seguirán condenados.

-Como en ese, en otros reportajes suyos se nota esa querencia y atracción por las historias como tal. ¿Se debe a algo en concreto?

-Sí, contar historias siempre me ha atraído muchísimo. No me preocupa tanto el ámbito o género, sino encontrar una historia que creo interesante. No solo para mí, interesante para contar y para leer, que llegue al lector.

-¿Y su etapa como freelance le permitió encontrar más historias?

-La verdad es que siempre quise y tuve en mente ser freelance. Quería buscar mis propias historias, contarlas y tener esa libertad. Ser freelance es muy complicado, hay que moverse mucho y económicamente es un riesgo, pero me dio una libertad total. Esa época me ayudó mucho, trabajé para diferentes periódicos y ahora como reportero hago trabajos en los que cuento con esa libertad que me gusta para hacer historias un poco más amplias. No están tan pegadas a la actualidad, pero son profundas.