Un "merendero" de dos mil años

La "resaca" de la tradicional romeria de las Festas do Monte, en A Guarda, está siendo este año más triste que en ocasiones anteriores tras las imágenes que muestran cómo decenas de romeros saltaron los precintos de los yacimientos arqueológicos de Santa Trega para resguardarse entre sus milenarias piedras de la niebla que protagonizó la jornada festiva del domingo.

No se trata de algo nuevo, pero se había controlado en ediciones anteriores de la fiesta, recuerda el alcalde en funciones de A Guarda, Miguel Español, quien lamentó la invasión de los restos "a pesar de todas las precauciones". "Yo mismo supervisé a primera hora de la mañana todo el vallado", aseveró.

Uno de los artífices de ese cambio fue el concejal de Patrimonio, Javier Crespo, que desde 2007 trabaja en la línea de concienciar a la ciudadanía de la importancia de respetar el patrimonio. "Hay que dejar claro que no se trata de gamberrismo, no tenemos constancia de que se haya producido ningún desperfecto ni grave ni tampoco mínimo en los yacimientos pero eso no justifica lo ocurrido, es una falta de respeto a los castros y no es una conducta apropiada", subrayó Crespo, que hizo hincapié en que la presión turística que soporta Santa Trega a lo largo del año sí provoca daños en las estructuras. "Es frecuente que la gente suba por encima de los muros y lo que intentamos es hacer un llamamiento al respeto y son actitudes, unas y otras, que no son de recibo", recalcó.

Para evitarlo, además de la concienciación y la delimitación con cintas de los espacios vetados a los romeros y carteles informativos, también se trabaja en el desbroce y limpieza de las zonas donde sí se pueden asentar los participantes tanto de la Festa do Monte como de la romería en honor a Santa Trega, el 23 de septiembre. "Seguiremos trabajando en esa línea, centrándonos sobre todo en la concienciación", insistió el edil.

No obstante, no se descarta que el Concello vuelva a solicitar la presencia con fines disuasorios de la Policía Autonómica, como se hacía hace años. Por ahora es una de las opciones que baraja el Consistorio aunque, recuerda Miguel Español, "tenemos mucho tiempo para tomar medidas con calma. No es bueno tomar decisiones en caliente, aunque el año que viene sí que con toda seguridad se extremarán las medidas porque es algo que ya se hizo, se recondujo la situación y ha vuelto a pasar", precisó el alcalde en funciones, que lamentó que también había "alguna familia de A Guarda" entre los romeros que invadieron el yacimiento. "Son miles de personas y no sabemos por qué ocurrió. Por suerte no ocurrió nada grave, pero es una falta de respeto porque es algo que tenemos que conservar entre todos", manifestó Español, que recordó la última inversión, de un millón de euros, para excavar otro de los yacimientos.

"Ante este tipo de cosas te preguntas para qué estás trabajando, por qué te has pasado nueve meses como en nuestro caso con visitas guiadas, abriendo la excavación a todo el mundo para difundir la importancia de lo que estamos haciendo aquí, piensas en el esfuerzo de generaciones de arqueólogos que han pasado por ahí", lamentó por su parte Rafael Rodríguez, arqueólogo de la Diputación. El experto incidió en que las Festas do Monte y el yacimiento "pueden y deben convivir, pero con respeto".

"El problema es que da la sensación de que la gente se cree que todo vale y no se dan cuenta de que esos restos arqueológicos no son ni del Concello, ni de la Diputación, ni de la Xunta, ni de la Fundación, ni de los turistas que pagan un euro por entrar, son de los vecinos que viven al pie del yacimiento y que en muchos casos les da la espalda", señaló el experto.





