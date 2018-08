"Siempre había mantenido que el sucesor de Rajoy sería Feijóo. Me equivoqué"

- ¿Le sorprendió la negativa de Alberto Núñez Feijóo a optar a la sucesión de Rajoy?

-Sí. Me equivoqué. Siempre había mantenido que el sucesor de Rajoy sería Feijóo. Primero, porque me parece un político cualificado, con una buena gestión. Tiene una buena cabeza. Y segundo, porque era aceptado por todos los barones del partido. Me sorprendió mucho que no diera el paso, y sigo sin entenderlo. Era el mejor líder que podía tener el PP en esos momentos.

-¿Qué es lo que más le gusta de veranear en Galicia?

-Aquí se come muy bien y mucho más barato que en Madrid. Camino mucho por las mañanas, suelo hacer rutas. Hace un par de días subí a Pedra Moura, un castro celta que hay aquí en Borreiros. Fue una subida muy dura. Recorro mucho los alrededores, echo la siesta, ando mucho por el pueblo... Todo es sumamente agradable. Y también saco tiempo para la lectura.

- ¿Le queda alguna visita pendiente en Galicia este verano? ¿El Pórtico de la Gloria, quizá?

-El Pórtico de la Gloria y muchas otras. En Galicia, cada sendero lleva a un mundo desconocido. Castilla es una altiplanicie uniforme. En Baiona hay mil senderos y cada uno te causa una sorpresa. Te metes por el bosque y te puedes encontrar cualquier cosa. Galicia es una maravilla desde el punto de vista de sus recursos naturales, sobre todo esta zona. Todos los días descubro algo. Me queda conocer el norte, de la ría de Muros para arriba. Pero hay auténticas maravillas en las Rías Baixas: las Cíes, Ons, el interior de las rías... Yo le digo a todo el mundo que no saben la suerte que tienen de vivir aquí. La naturaleza, el clima... No conocía Galicia hasta hace diez años y para mí ha sido un gran descubrimiento, una pasión.