"Morante mereció otra oreja más"

Aurora Cervera-Mercadillo, pontevedresa habitual en las ferias taurinas. Ella elige cada año a qué corridas acudir y este año vio en directo la última. "Me entretuvo mucho. Me gustó Morante, que es del que más aficionada soy. También estuvo bien Talavante. Mientras, Cayetano no me disgustó en el segundo toro", apuntaba. Para Aurora, "la corrida estuvo bien en general", aunque no se quedó "contenta" con la persona que preside la plaza porque "Morante merecía las dos orejas en uno de los toros". "Lo que hizo fue arte", recalcó.