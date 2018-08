Macaulay Culkin rechazó hasta tres veces actuar en "Big Bang Theory"

Macaulay Culkin, el protagonista de "Solo en casa", ha revelado que los productores de "The Big Bang Theory" le ofrecieron participar en la ficción hasta en tres ocasiones, oferta que siempre rechazó. "Me buscaron para 'The Big Bang Theory' y dije que no", aseguró Culkin en una entrevista en el podcast Joe Rogan Experience. "El tono en que lo propusieron fue: 'Bien, son dos frikis astrofísicos y una chica guapa que vive con ellos'. Ese fue el tono". Culking es consciente de cuánto dinero ha perdido. Los protagonistas de la serie, Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg y Kunal Nayyar, se han embolsado cerca de un millón de dólares por episodio desde la octava temporada.