Antena 3 se prepara para el otoño

Antena 3 ya tiene cerrado el casting para la séptima edición de "Tu cara me suena". Un año más, la cadena se prepara para estrenar una de sus grandes apuestas del otoño, un programa que le ha dado grandes momentos en el pasado y le ha ayudado en más de una ocasión en la guerra que mantiene por con Telecinco por conquistar a la audiencia. Como platos fuertes, sobre todo por su momento de popularidad, destacan los fichajes de Brays Efe, protagonista incuestionable de "Paquita Salas" y Mimi Doblas, que triunfa estos días con su primer single en el grupo Lola Índigo, tras su paso por "Operación Triunfo".

El casting, que echa siempre sus redes en el caladero de artisteo patrio, cuenta también con la cantante Soraya Arnelas, el presentador y director José Corbacho, el cantante Carlos Baute, la actriz Anabel Alonso y el actor Jordi Coll. Entre los nombres que más han sorprendido están la cantante María Villalón, ganadora de la primera edición de "Factor X" (cuando se emitía en Cuatro) y el del cómico Manu Sánchez, que empata un talent con otro tras ser finalista en el programa de TVE "Bailando con las estrellas".

Que Gestmusic sea la encargada de producir "Tu cara me suena", "Operación Triunfo" y "Bailando con las estrellas" seguro que ha puesto las cosas más fáciles. Su director, Tinet Rubira, se ha visto envuelto esta semana en una polémica en Twitter a raíz de unas palabra de Peris-Mencheta. "Si lo petas como actriz/actor creador/a en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania... te dan la oportunidad de tu vida para seguir petándolo, te proponen dirigir y hasta producir. En España si lo petas mucho te llaman para "Tu cara me suena", reflexionaba el actor. Rubira no quiso quedarse callado y le explicó que triunfar y participar en "Tu cara me suena" no son incompatibles. "Te recuerdo que hace años los actores no querían hace series de televisión... Y mira ahora", escribió el productor. Pese al dardo envenenado final, la sangre no llegó al río. Como suele ocurrir en estas disputas de las redes, nadie quería meterse con nadie y todo el mundo lo entiende todo...

Cambiando de cadena, si Telecinco fuese un compañero de piso, no sería el cocinillas de la casa, eso seguro. El buque insignia de Mediaset no consigue hacer funcionar casi ningún programa de culinario. Aunque insistencia no le falta. Esta misma semana, la cadena ha anunciado que "Mi madre cocina mejor que la tuya" pasará a emitirse en el "late night", una manera sutil de decirnos que le quedan dos telediarios. El programa presentado por Santi Millán no ha dejado de perder espectadores desde que se estrenase hace un mes, con famosos como primeros invitados. El trampantojo televisivo no sirvió de mucho y la audiencia escapó enseguida tras descubrir que no era otra cosa que un "remake" del programa de Cuatro (con concursante anónimos), en horario de máxima audiencia.

Telecinco anunció esta semana la adaptación de "The Great British Bake Off", un programa británico de éxito internacional para elegir al mejor repostero amateur. Vamos, harán su propio "Masterchef", pero de postres. El formato se parece mucho a "Deja sitio para el postre", un programa que presentó Raquel Sánchez Silva hace unos años en Cuatro sin mucha audiencia. ¿Conseguirá Telecinco convertirlo en un éxito? Aún es pronto para saberlo, pero yo revisaría bien la lista de ingredientes antes de ponerme a cocinar.