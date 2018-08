Concierto OT Vigo | La 'triunfomanía' estalla en Castrelos

Luego de horas y días rodeando las inmediaciones del auditorio, los miles de fans de los "triunfitos" pudieron disfrutar en vivo de la música de OT. Pasadas las diez y media, las cinco estrellas, Aitana, Ana Guerra, Cepeda, Miriam y Roi, se subieron al escenario de Castrelos y entonaron las canciones que les catapultaron a la fama.

El quinteto, que quería asegurarse de que todo estaba en correcto estado para la actuación, había llegado a Castrelos entorno a las ocho de la tarde. Frente a ellos, se extendían unas gradas abarrotadas de gente que hacían frente al calor con sombrillas y, sobre todo, con muchas ganas. Y es que el concierto de ayer venía a la ciudad a cumplir el sueño de miles de incondicionales del concurso televisivo de "Operación Triunfo".

El concierto fue largo, intenso, con intervenciones fuera de ensayo, pero sobre todo esperado. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, dijo al comienzo del evento que "nunca antes Castrelos había conocido un evento tan multitudinario" e hizo alusión a los miles de fans que abarrotaban el entorno del auditorio. Con él se cerraba el ciclo de conciertos en el auditorio en esta edición de las fiestas viguesas. Caballero avanzó que el próximo año habrá una docena de citas musicales en el auditorio del parque.

Con la sintonía de "Operación Triunfo", Castrelos anunciaba la inmediata aparición de los "triunfitos" . Los cinco irrumpieron al instante con la canción "I'm still standing". Gritos, piropos y hasta declaraciones de amor provenían del foso de pago, que concentraba a un público entregado.

El santiagués, Roi Méndez de 24 años y autor de "Por una vez más" fue el primero en interpretar un single en solitario con "Let me entertain you". A continuación Ana Guerra (24 años) y Miriam (22 años) entonaron un dueto con "Todas las flores", que trajo un recuerdo de la pasada edición.

Minutos más tarde, hizo su aparición el ourensano Luis Cepeda acompañado por un piano, de igual forma que Aitana, quien cantó "Arde", canción con la que la artista de Llobregat se había postulado a la gala de Eurovisión.

El hit "Lo malo" que no fue entonado hasta muy avanzado el concierto, se hizo esperar. El single, un referente de la canción feminista actual, sorprendió a los incondicionales con una entrega total para cantar el éxito. Con una gran energía, Aitana y Ana Guerra interpretaron este tema que le mereció a la primera el disco de Platino digital.

El concierto terminó con dos canciones que sacaron al escenario a los cinco concursantes de "Operación Triunfo": "Camina" y "La revolución sexual". Durante el recital, los concursantes de OT tuvieron tiempo para reír, soltar lágrimas e incluso para improvisar en gallego, con canciones populares como "A Rianxeira".

De lo que no hay duda es de que el concierto será recordado por la locura desatada de una multitud de fans de los "triunfitos".