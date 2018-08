The Charlatans, Kaydy Cain y Sés, en la Festa do Marisco do Grove

The Charlatans, Eagle Eye Cherry, Sés y Kaydy Cain serán algunos de los artistas que tocarán este año en la LV Festa do Marisco do Grove, desde el viernes 5 hasta el sábado 13 de octubre. El cartel incluye artistas locales, nacionales e internacionales, con el que pretenden que la cita gastronómica "revalorice su tradicional fama". Morgan y Freedonia serán los que abran, el día 5, los conciertos enmarcados en la Festa do Marisco.