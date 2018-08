Dónde ver las Perseidas: todo lo que tienes que saber para la lluvia de estrellas

Este fin de semana llega la cita anual con el firmamento y las Perseidas, la lluvia de estrellas más popular y la que, por coincidir en pleno agosto, reúne a más aficionados. Las previsiones meteorológicas hablan de cielos despejados hasta el domingo 12, el día de mayor actividad de las "lágrimas de San Lorenzo" que ya se pueden ver desde hace días. Para entonces se prevé la entrada de nubes y tal vez lluvias pero los expertos no dan esa noche por "perdida" porque las nubes podrían adelantarse o retrasarse unas horas y conceder una tregua que permita disfrutar del espectáculo.

Para hacerlo, es fundamental alejarse de los centros urbanos para evitar la luz artificial y la recomendación básica es tumbarse en el suelo para tener una perspectiva más amplia del firmamento. En la agenda hay muchas opciones para hacerlo en compañía de otros aficionados y con extras como música en directo o los consejos de astrónomos a través de los cuales se puede conocer el origen del fenómeno -las "Perseidas" son los restos de un cometa que atravesó la atmósfera en 1992- o dónde están la estrella polar y las diferentes constelaciones. "Es muy interesante aprender un poco más de paso que se ve lo bonito que es un eclipse o lo interesante que es la lluvia de estrellas porque hay procesos físicos, químicos, termodinámicos... y, en definitiva, porque los cielos estrellados son patrimonio de la humanidad y están para verse", indica la astrofísica Ana Ulla, que calificó de "muy emocionante" el ambiente que se vivió en O Castro el pasado julio para ver la "Luna de sangre", algo que impidieron finalmente las nubes.

Así, muchas de estas citas se han convertido en multitudinarias y el interés va en aumento lo que demostraron los cientos de personas congregadas en O Castro entonces o el hecho de que las 200 plazas para la observación del domingo en Vigozoo estén agotadas desde hace días. "Para entender la fascinación de la humanidad ante el cielo estrellado necesitaríamos a un antropólogo pero lo cierto es que hasta hace cien años no teníamos luz eléctrica y lo que teníamos por la noche eran las estrellas, la vía láctea y los fenómenos astronómicos", remarca Ulla, patrona de la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura (FC3), que celebra el auge de lo que, subraya, es un "movimiento global de volver a conectar con lo que tenemos encima de nuestras cabezas". "Cuando yo era pequeña se veían en la ciudad muchas estrellas pero es algo que se perdió muy rápidamente. Hay que iluminar, claro, pero hacerlo de forma más eficiente, eficaz, sostenible y racional porque se puede combinar ahorrar en la factura eléctrica con la preservación del cielo para el disfrute, para el conocimiento y como recurso de cultura científica", insiste.

Ulla volverá a elevar la vista al cielo por enésima vez este domingo en Vigozoo mientras que otro de los colaboradores de FC3 estará en la cita del Observatorio de Forcarei. "Los fenómenos astronómicos siempre me interesan y de vez en cuando incluso me sorprenden", bromea.

También estará en Vigozoo el presidente de Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, Enrique Alonso, a quien no solo no le sorprende este boom de aficionados a la astronomía sino que considera que su colectivo fue "precursor" de ello al promover citas como el eclipse parcial de sol en Samil el año pasado, el eclipse solar total en O Vao en 2015 o la cita de julio con el eclipse lunar en O Castro. Hace algo más de una década, recuerda, él mismo "no tenía a nadie con quien ir a observar las estrellas", algo que constató después de que su mujer le regalase un telescopio para observar el firmamento pero le pidiese que, por seguridad, no saliese solo.

A raíz de ahí surgió la fundación en 2008 y un año después el Observatorio de Forcarei, que la primera gestiona y que se ha convertido en un referente para las distintas asociaciones. "Marcó un antes y un después en la observación astronómica en Galicia y ahora da gusto ver que se organizan decenas de actividades alrededor de las Perseidas y del resto de fenómenos", afirma Alonso, que sostiene que la ausencia de contaminación lumínica de buena parte de los cielos gallegos se podría incluso rentabilizar en el ámbito turístico. "Aprovechando que las islas Cíes fueron nombradas en 2016 destino "Starlight" se podría explotar mucho más el astroturismo de lo que se está haciendo", aseveró.