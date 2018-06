Máximo Pradera: "Mozart perdió todas las peleas que tuvo con Salieri en vida"

"Mozart perdió todas las peleas que tuvo con Salieri en vida, él le ganó en todo. Tenía muchas más razones él, o Leopold [padre y manager de Wolfgang Amadeus Mozart], para acabar con Salieri, que era un músico menos dotado que él pero que lo tenía todo; que Salieri razones para querer matar a Mozart puesto que le había ganado incluso frente al emperador. Esa es la premisa de mi novela, darle la vuelta por completo a la historia y decir que el que tenía razones para matar al otro era Mozart, o más bien el padre".

Máximo Pradera presentó ayer en el Club FARO su última novela, "Las dos muertes de Mozart" (Plaza&Janés). Fue un coloquio distendido con la presencia de muchos entusiastas de la ópera y la música clásica. No en vano, Pradera estuvo acompañado por Daniel Diz, director artístico de la Asociación Amigos de la Ópera de Vigo. Ayer hubo una broma recurrente respecto a que hace justo una semana estuvo en el club FARO Màxim Huerta, actual ministro de Cultura. "Cuidado Máximo", bromeó Diz en relación a que ambos ocuparon la misma silla.

"Un thriller interesante, bien escrito y documentado. Mozart fallece el 5 de diciembre de 1791 envenenado con agua tofana. Este era el veneno más letal que había en la época y esta es una de las hipótesis que existen sobre la muerte del compositor. El libro empieza con otra muerte. En verano del 2017 en la Toscana aparece un cadáver momificado y la causa de la muerte no es otra que un envenenamiento con agua tofana. La obra transcurre entre estas dos épocas y en el medio está Teresa Salieri, descendiente del compositor, que trata de rehabilitar la imagen de su antepasado ante un inminente remake de la película 'Amadeus' de Milos Forman", así resumió Diz la trama de esta novela, que pretende reconciliar al público con Salieri, que era un gran compositor que ha pasado a la historia más por los celos que sintió por Mozart y por ser el artífice de su supuesto envenenamiento.

Pues bien, Pradera se centró en comentar los aspectos históricos que demuestran que Mozart no fue envenenado y que Salieri no tenía motivos para querer asesinarle. "Se ha llegado a establecer bastante bien la causa de la muerte de Mozart, tenemos una descripción muy buena del cadáver. Los médicos cotejaron de qué murió la gente joven en Viena ese invierno de 1791 y han visto que muchos lo hicieron por una infección de estreptococos porque no había penicilina. Así que tuvo que ser de eso, asociado a un cuadro de inmunodeficiencia por la vida que llevó", señaló el escritor, que prepara una quinta novela sobre la relación entre el dictador Stalin y el compositor Shostakovich.

"Siempre ha habido intoxicadores mediáticos. Eduardo Inda no es de ahora", bromeó Pradera para explicar de dónde viene la hipótesis del envenenamiento. "El Inda de entonces publicó en un semanario musical de Berlín sin acusar a nadie que Mozart había muerto envenenado", así se desencadenó la leyenda.

"Eso se complicó con que en 1829 una pareja de músicos entrevistan a Constanze Mozart [esposa del compositor], que era una cantante buenísima y en la película 'Amadeus' parece una tontita. El caso es que ella les cuenta que el verano en que Mozart murió estaba muy preocupado y pensaba que le estaban envenenando con agua tofana", añadió.

A preguntas del público, Pradera añadió más detalles por los que considera que la relación entre estos dos compositores e intérpretes no era tan mala como la pintó la película, que confesó que le gusta pese a sus incoherencias con la historia real.

"Per la ricuperata salute di Ofelia" es una cantata que apareció hace unos años compuesta por Mozart y Salieri. "La compusieron para su amiga la soprano Nancy Storace que se había quedado sin voz en parte por los problemas con su marido, que es uno de los malos de mi novela, que le pegaba. Era un drama para ambos compositores porque contar con ella o no era la diferencia de la noche al día. Por eso le escribieron este tema, y se llama así porque el papel de Ofelia lo iba a cantar en la siguiente ópera", explicó.

"Es otra muestra más de que Salieri y Mozart eran amigos. Eso sí, rivales, pero como lo eran Lennon y McCartney", apostilló. Fue después de muerto cuando por fin Mozart le ganó a Salieri porque su música sigue viva y su nombre figura entre los compositores más grandiosos de la historia.