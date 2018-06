Un 30,5% de los adolescentes españoles sufre dolor de cabeza de forma recurrente, siendo la migraña la cefalea más habitual en este grupo de población (la padece el 11,3% de los entrevistados). Además, casi el 33% de los adolescentes con dolor de cabeza tuvieron al menos un episodio por semana y un poco más de un 44% mostraron algún grado de discapacidad relacionada con sus cefaleas. Sin embargo, más del 73% de los entrevistados que padecen dolor de cabeza no tienen un diagnóstico. Estos son algunos de los datos del estudio realizado por el Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN) del hospital Vall d'Hebron entre más de 1.500 estudiantes de entre12 y 18 años y que publica la revista de la Sociedad Internacional de Cefaleas, "Cephalalgia".El estudio también señala que el dolor de cabeza es significativamente más frecuente en niñas (35,1% frente al 25,5% de los varones adolescentes), así como entre adolescentes con malos hábitos de sueño (36,6% vs. 27,6%), entre aquellos que realizan una menor actividad física y en adolescentes que no desayunan (37,3% frente a un 28,4%), fuman (10,5% vs. 4,9%), o consumen cafeína (30,9% vs. 24,7%).

Por el contrario, no se encontraron diferencias en cuanto al rendimiento escolar de los adolescentes, el nivel educativo de los padres, o el entorno o el sistema educativo. No obstante, el 57% de los estudiantes con dolores de cabeza recurrentes tenían antecedentes familiares.