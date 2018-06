Un millar de artistas impulsan el baile gallego como Bien de Interés Cultural

Un millar de artistas, 40 espectáculos, un "foliadón" con 400 artistas, entre ellos con nombres como Budiño, Susana Seivane, Ugia Pedreira, Davide Salvado, Uxía...; una fería con más de 50 puestos de artesanía vinculada al folk; un desfile de traje gallego y el concierto de los dos coros históricos de Galicia, De Ruada y Toxes e Froles, con más de un siglo de historia cada uno. Así se puede resumir el programa de Serán_01, un macroencuentro de música y baile tradicional que abrió sus puertas ayer en el complejo del Gaiás de la Cidade de Cultura de Santiago de Compostela, y que se prolongará hasta el domingo.

El objetivo de este I Encontro Galego de Cultura Popular: Baile e Música Tradicional, que ayer inauguró el conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, es celebrar la tramitación de la declaración del baile tradicional gallego como Bien de Interés Cultural (BIC). El pasado 26 de abril se incoó el expediente que pretende preservar las danzas arraigadas en la cultura gallega, como la muiñeira.

Se trata de un evento con amplia implicación social, y que reúne agrupaciones y colectivos de todos los rincones de Galicia. En total se calcula que 40.000 personas forman parte de alguna agrupación de baile en la comunidad.

De Vigo y O Morrazo acuden O Fiadeiro (Vigo), Lembranzas Galegas (Vigo), Uxía Senlle, Xosé Manuel Budiño, Lagharteiras y Trébede. Tambíén estarán los grupos infantiles Peis d'Hos, Lina e Lola y As mosas do Hío, las tres de O Morrazo. El vigués Luis Prego conducirá el taller "Xogos en Roda", y el músico e bailarín Xisco Feijoo impartirá la clase magistral "Música e baile do Condado".

Hoy habrá una clase magistral de baile tradicional a cargo de Xabier Iglesias; la presentación de la colección de ACentral Folque 'Chave Mestra', una conferencia sobre orfebrería gallega y una mesa redonda sobre realidad y futuro del baile tradicional gallego, entre otros eventos.

El Museo Centro Gaiás acogerá el domingo, a las 11,30 horas, el desfile del traje "Sete Varas e un Refaixo", con trajes tradicionales antiguos y reconstrucciones fieles a la tradición procedentes de las distintas comarcas gallegas.

Román Rodríguez destacó que este encuentro "nace para quedar, con vocación de que se consolide no tempo como un piar para afianzar as nosas raíces e salvagardar e poñer en valor o noso patrimonio inmaterial".