Un disco inédito de John Coltrane saldrá al mercado 55 años después

Producto quizás de una afortunada casualidad y desde ya considerado un obsequio para los amantes del jazz, un disco inédito del músico estadounidense John Coltrane y su cuarteto clásico saldrá al mercado 55 años después de su grabación. Así lo anunció la discográfica Impulse! y confirmó a los seguidores del músico, nacido en Hamlet (Carolina del Norte) en 1926 y quien falleció a los 40 años en Nueva York, que el álbum saldrá al mercado el 29 de junio. El célebre saxofonista Sonny Rollins ha dicho de este hallazgo que "es como encontrar una nueva cámara en la Gran Pirámide".

"Both Directions at Once: The Lost Album" fue grabado el 6 de marzo de 1963 por Coltrane y su cuarteto integrado por McCoy Tyner, Jimmy Garrison y Elvin Jones en los estudios Van Gelder en Englewood, Nueva Jersey. De esa sesión hasta ahora desconocida, que tuvo lugar justo un día antes de que se grabara el álbum John Coltrane y Johnny Hartman, salió una producción completa que incluía composiciones originales nunca antes grabadas y la que estos célebres músicos ensayaron diferentes maneras y configuraciones para su interpretación.

Interpretaciones atípicas

"Untitled Original 11383" y "Untitled Original 11386", ambas tocadas en saxo soprano, son dos de los originales inéditos producto de esa sesión e incluidos en el nuevo disco, en el que el cuarteto exploró interpretaciones no típicas de su repertorio. Otro de los éxitos es "One Up, One Down", que se presenta por primera vez como una grabación de estudio que contiene un intercambio entre el baterista Elvin Jones y Coltrane.

También se incluye una de las composiciones más conocidas de Coltrane, "Impressions", que en esa ocasión se ejecutó en un trío sin piano.