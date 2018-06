Dos de cada diez hombres normalizan el abuso a una mujer por vestir "provocativa"

La mayor parte de la población española condena la violencia sexual y 8 de cada 10 personas rechazan afirmaciones que culpan a la víctima de una agresión de forma explícita. Sin embargo, este rechazo disminuye cuando las afirmaciones son más indirectas. Así, el 43,7% muestra algún grado de acuerdo con la idea de que si una mujer no tiene intención de mantener relaciones sexuales con un hombre no debería coquetear con él, mientras que dos de cada diez hombres normalizan abusar de una mujer por vestir "provocativa".

El 54,4% de los hombres y el 45,6% de las mujeres consideran en mayor o menor grado que el alcohol es a menudo el causante de que un hombre viole a una mujer. Sin embargo, el 15,3% de los encuestados responsabiliza de la violación a la mujer si es ella la que ha consumido alcohol. Asimismo, el 13,7% cree que una mujer que sea "tan poco precavida como para andar sola de noche por callejones oscuros" tiene parte de culpa si es violada. Del mismo modo, el 22,4% resta credibilidad a una víctima si ha tenido muchas parejas sexuales. Tres de cada diez opinan, en mayor o menor grado, que si una mujer invita a su casa a un hombre después de haber salido por la noche "significa que quiere sexo".

Dentro del ámbito de la pareja, el 32,6% por ciento de los hombres no considera que forzar a su pareja a mantener relaciones sexuales no es violación. Por otra parte, una de cada cuatro mujeres se siente violada si su pareja le presiona para tener sexo si ella no lo desea. Asimismo, un 13,7% de las mujeres han sufrido violencia sexual por parte de parejas, exparejas o terceros.

Para los expertos gallegos en sexología y educación sexual, estos datos constatan por una parte, que los encuestados culpabilizan y responsabilizan de alguna manera a la víctima y por otro, un cierto grado de tolerancia hacia los comportamientos de violencia sexual.

"El estudio aporta una descripción muy detallada de la realidad. Se ve la diferencia que hay entre las opiniones y las actitudes. Con todo lo que está pasando, es normal que el mensaje de igualdad vaya calando; otra cosa es cómo yo reacciono si sé que hay una compañera de trabajo que está siendo acosada sexualmente por otro compañero. Ahí, las actitudes, muy arraigadas, pueden ser distintas", argumenta el psicólogo y sexólogo Emilio López Bastos, presidente de la Sociedad Gallega de Sexología (SOGASEX) y vocal de la Federación Española de Sociedades de Sexología.

En su opinión, el estudio -realizado en base a entrevistas presenciales a 2.465 personas de ambos sexos de 16 y más años- también evidencia la tendencia a culpabilizar a la víctima. "Se la culpabiliza y se la responsabiliza porque viena a decir que es ella la que tiene que evitar que la agredan. También se ve que en el tema del alcohol sigue habiendo esa idea oculta de que es un atenuante en los hombres y un agravante en las mujeres", manifiesta.

Según Mercedes Oliveira, catedrática de Filosofía y una de las mayores expertas en educación sexual, esta encuesta constata que la estigmatización de la víctima de agresión sexual. "La violación es el único delito en el que se culpabiliza a la víctima", recuerda la especialista, que añade que lo que subyace detrás de esta percepción es la desigualdad. "Yo les diría a las chicas que tal y como están las cosas que sean asertivas. Que digan no claramente. Como hacen ellos. A nosotras se nos educa para agradar a todo el mundo y esto puede hacernos ser confusas a veces y si yo me muestro confusa, la otra persona lo puede aprovechar a su favor", explica.

Para cambiar la percepción que la sociedad tiene sobre la responsabilidad, en mayor o menor grado, de las víctimas de agresiones sexuales, los expertos apuestan por la educación sexual en los colegios. "Pero no una educación para prevenir riesgos, como embarazos no deseados, sino en una educación que trabaje la igualdad, la dignidad y el respeto", afirma Oliveira.

En este sentido, Amada Traba, profesora de Sociología de la Universidad de Vigo, sostiene que la raíz del problema está en el machismo. "Es una manera de asociar masculinidad con agresividad, con violencia, es lo que se llama la cultura de la violación. El machismo lo impregna todo y los mitos sobre el alcohol y la ropa o que los agresores sexuales son desconocidos, cuando en la mayoría de los casos son personas cercanas, se perpetúan a través de las noticias no explicadas", advierte la socióloga.





