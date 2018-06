El cáncer de próstata reivindica su lazo

El cáncer de próstata es el primer tumor más frecuente en España entre la población masculina: más de 27.000 personas son diagnosticadas anualmente. "Aunque son muchos, están escondidos", aseguran los expertos que precisan que aunque en números absolutos hay más varones con dicha patología que mujeres con cáncer de mama, les falta visibilidad.

"Llevo diez años con cáncer de próstata y ahora estoy con 'quimio' porque tengo metástasis en la columna", destaca el presidente de la recién creada Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Próstata, José Enrique Luque, "he pasado por todos los estadíos de la enfermedad; hasta participé en un ensayo clínico de la farmacéutica Bayer, peleando".

Sabe de lo que habla. Luque ha reconocido que los tratamientos contra la enfermedad causan efectos secundairos como la incontinencia y la disfunción eréctil y quecambian (también) la vida de pareja. "Al hacer una cirugía radical de la próstata, los efectos secundarios son complicados. Yo no he sufrido incontinencia pero sí disfunción eréctil. Aún así, el mayor problema es que todos los tratamientos hormonales te dejan la líbido por el suelo. Son como una "castración química", porque no tienes apetito sexual", aseguró a FARO, tras presentar "¿Cómo convivir con el cáncer de próstata?", un manual informativo que ayuda a quienes sufren la enfermedad -pacientes y sus familiares-. En su caso, el presidente de la Asociación creada en enero insiste en "hablar con tu pareja y que en ese momento haya una psicooncóloga". "Además del cáncer de próstata y el mazazo que representa, luego llegan los efectos secundarios...", añade.

El testimonio de la lucha diaria de este farmacéutico -que tuvo que vender su botica porque "tenía la cabeza en otro sitio"- pretende hacer visible una dolencia "silenciada", según su vivencia. "Al visibilizarlo, habrá más investigación. Como ha pasado con el cáncer de mama, del que hoy en día existen muchos más tratamientos gracias -entre otras cosas- de la presión social", sostiene. Además, los afectados "cada vez somos más jóvenes", añadel el enfermo diagnosticado con solo 55 años.

En efecto, la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil son las complicaciones que más preocupan a los pacientes con cáncer de próstata, entre los que existe cierto complejo a abordar temas tan íntimos. La guía en cuya elaboración han participado numerosas asciaciones médicas, ayudará a afrontar mejor las secuelas. Es el trabajo de más de un año.

Las disfunciones a nivel sexual en casos graves incluyen desde incontinencia urinaria durante el orgasmo y durante la relación sexual, a infertilidad, alteraciones en la forma del pene o disminución de la líbido y deseo sexual.

"Aunque lo llevo bien y no me limita, puntualmente sí que tienes alguna pérdida de autoestima ligada a aspectos relacionados con la masculinidad", asegura el testimonio de un paciente en la guía. A esto, los expertos contestan que los genitales no son la única opción para mantener relaciones sexuales. Eso sí, el cáncer no afecta solo al paciente, sino también a su entorno. Familiares y amigos han de hacer frente a una gran cantidad de decisiones, emociones y cambios en su forma habitual de vida. Son momentos difíciles para todos. "Si tu pareja tiene cáncer de próstata, tal vez hayas sentido, o a veces sientas incertidumbre, ira, soledad, miedo o preocupación. También puede ocurrir que no sepas qué hacer, experimentes alteraciones del sueño o tengas dificultades en el trabajo. Las parejas de personas con cáncer ocultan con frecuencia su malestar emocional o lo minimizan, lo que no siempre es la mejor opción para afrontar esta situación", aseguran.

"Es importante poner la mirada en la calidad de vida tras el diagnóstico", ha explicado Víctor Rodríguez, cofundador de la Fundación Más Que Ideas, promotora de la iniciativa. El cáncer de próstata es el segundo más frecuente en España y el primero entre la población masculina: más de 27.000 personas son diagnosticadas anualmente.

"Aunque son muchos, están escondidos", ha asegurado el doctor Álvaro Juárez, coordinador nacional del grupo de uUología oncológica de la Asociación Española de Urología, quien ha precisado que aunque en números absolutos hay más varones con cáncer de próstata que mujeres con cáncer de mama. También la psicooncóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer, Vanesa Jorge, ha incidido en dar visibilidad. "El silencio no ayuda a sentirse mejor", ha asegurado esta experta, que ha considerado que "supone una herramienta muy importante para romper tabúes sobre temas que puedan dar pudor" y ha animado a los pacientes a hablar con normalidad de la sexualidad y de la incontinencia.