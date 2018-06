antonio resines "En este país hay un déficit de apoyo a la cultura brutal; a todos los niveles"

"Yo tengo mucha relación con Vigo por la familia de Tomás Pérez Lorente [alcalde de la ciudad entre 1949 y 1959] de quien mi mujer, Ana, es nieta", comenta Antonio Resines al otro lado del teléfono. El actor, que llega al Pazo da Cultura de Pontevedra el viernes, día 8, (21.00 horas) y al Teatro Afundación el sábado (20.30 h.) con "El funeral", que coprotagoniza con Concha Velasco, habla de esta obra, de la situación de la cultura, del cambio de Gobierno -"Me han nombrado ministro de Cultura", bromea-, de los recortes y de la falta de apoyo a la cultura entre chanzas y el tono serio. Completan el elenco de esta obra, escrita y dirigida por Manuel M. Velasco, hijo de la actriz vallisoletana, Clara Alvarado, Cristina Abad y Emmanuel Medina.

-Con un título así uno se imagina un dramón, pero nada más lejos de la realidad.

-Como dice el subtítulo, es una comedia sobrenatural porque Lucrecia Conti, una actriz eximia, resucita en su funeral para rendir cuentas. También hacemos un homenaje a Concha Velasco y en general a todo el gremio de actores que han estado toda su vida pateando los teatros de este país.

-¿Cómo es su personaje,Alberto Luján?

-Es un personaje patético, absurdo completamente y que va a lo suyo, a pillar todo lo que puede. Incluso al fantasma quiere colocarle en un programa de televisión.

-Lucrecia Conti tiene asuntos pendientes con todo el mundo. ¿Los tenemos todos? ¿Usted?

-Yo desde luego sí, aunque últimamente menos. La vida no es todo ingresar, ingresar, ingresar... Hay que disfrutar, pasárselo bien y ser cariñoso con la gente. Esto es un poco la lección de la obra.

-¿Como dice la presentación de la obra, el espectáculo debe continuar incluso después de la vida?

-Pues hasta cierto punto sí porque se hacen funciones en situaciones muy complicadas porque el público van a verte a ti y eso se merece todo tu respeto. No puedes suspender una función porque te encuentres mal por alguna ausencia. Si la palmas sí, evidentemente. Además, esto no es algo solo de actores. Hay más gente detrás. Yo estoy 'matao', porque llevo dos meses dando vueltas por toda España, pero hay que seguir. Aparte que luego nos lo pasamos muy bien. No se me ocurre una actriz mejor que Concha Velasco para trabajar en el teatro, que a mí es una historia que nunca me ha apetecido demasiado. Las dos o tres veces que he hecho teatro ha sido porque me han gustado mucho las obras. Me han gustado otras, pero no me he visto en el papel.

-Es más de cine. Más de cien películas, casi nada.

-Una barbaridad sí. Yo empecé en el cine y hasta finales de los noventa hice muchaspelículas y algunas son buenas y no lo digo porque esté yo. Luego comencé a hacer series y... Este es un oficio muy curioso: comienzas a hacer series y ya no te llaman para hacer cine. Es un oficio con altibajos pero yo no me puedo quejar, aparte de que me han nombrado ministro de Cultura. Que no, que es broma.

-¿Cuál es la situación del cine?

-En este país hay un déficit de apoyo a la cultura brutal, pero a todos los niveles. ¿Nos hemos acostrumbrado a vivir con eso? Pues sí. ¿Nos ha ido mal? Pues no. Pero hombre, un apoyo de vez en cuando... ¿Qué sería deseable? Más apoyo, en general. Y también a la educación, la sanidad y la investigación porque estas son las bases para que un país sea serio y próspero. Por ejemplo, Francia. La cultura es una cuestión de estado. No tiene que ver con los gobiernos. De nada sirve que el Prado sea un museo importantísimo. Hay que poner dinero para que funcione. Y con el cine lo mismo: hay que apoyarlo. Solo espero que ahora con el cambio de gobierno nos bajen el IVA cultural también al cine. Nosotros hemos demostrado por activa y por pasiva que están recaudando menos porque la gente tiene la idea de que son caras las entradas, cosa que, por otra parte, no es cierto pero bueno.

-En su autobiografía, "Pa' habernos matao. Memorias de un calvo", desvela, entre otras cosas, que tuvo cáncer colorrectal. ¿Qué le animó a escribirla?

-Me propusieron hacer un libro y pensamos en escribir mi historia a través de mis películas. Estoy conento porque refleja como soy yo. Y me pareció lo más razonable contarlo poque había una especie de vacío que no se sabía dónde me había metido. Y creo que también hay que concienciar a la gente de la importancia de hacerse una colonoscopia como las mujeres os hacéis las mamografías porque si yo me la hubiese hecho probablemente me hubieran detectado el pólipo y no se hubiese desarrollado en cáncer.