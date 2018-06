Màxim Huerta, del CLUB FARO al Ministerio de Cultura y Deporte

El próximo ministro de Cultura y Deporte, el escritor valenciano Màxim Huerta, desveló este mismo lunes en el foro del decano que pronto afrontaría un nuevo reto profesional. "Estoy muy ilusionado por lo que viene ahora", aseguraba entonces.

El autor de 'Firmamento', su séptima novela que precisamente presentaba esta semana en CLUB FARO, se describe como "un hombre de retos y me gusta dar un paso más, hacer algo nuevo y apostar por los cambios". En su discurso, el nuevo titular de Cultura y Deporte confesaba: "Es muy bueno cambiar, mojarse, renovarse en la vida y hacer cosas en las que crees; soy alguien que ha dado muchos pasos adelante". De hecho, proseguía, "dejé el periódico de mi pueblo, la televisión autonómica...".

Un hombre que ha dado ya varios giros a su vida. "Siempre ha habido momentos en los que pensé que tenía que parar y hacer otra cosa. Con todos los riesgos. A veces el miedo es lo que más nos paraliza. Plantearse un reto me parece muy sano. Vida solo tenemos una y hay que llenarla", argumentó Huerta.