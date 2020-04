Aute: "Estoy harto de cantar en directo, salvo cuando estoy en el escenario"

El cantautor dijo en el coloquio del Club FARO que el ser humano era al tiempo ángel y demonio.



Es cierto que estoy un poco harto de cantar en directo, salvo cuando ya estoy en el escenario. En realidad lo que no soporto es todo lo que hay antes o alrededor, todo el universo burocrático que supone un concierto. O sea que el concierto en sí es un paraíso pero su entorno es un infierno que cada bvez me apetece menos".

Así respondía ayer a una de las preguntas que le hicieron en el club FARO el cantautor, pintor y director de cine Luis Eduardo Aute en el diálogo que mantuvo con el público y su presentador, el periodista de FARO Salvador Rodríguez. El artista vino esta vez al club portando bajo el brazo "AnimaLhada" (Ediciones Siruela), un libro multidisciplinar que reúne otros tres anteriores, "AnimaLuno", "AnimaLdos" y "AnimaLhada".

Aute habló de ese libro e incluso leyó varios "poemigas" (así les llama) ante un público entregado que aplaudió cada uno de ellos y rió con el ingenio de los mismos. Opinó en el diálogo posterior de todo lo que le preguntaban con un punto de humor irreverente y siempre dejando claro que a él no le gustaba estar ahí arriba hablando "ex catedra", si acaso "sex catedra", y que preferiría estar entre el público.

"No soy marxista -dijo-; nunca pensé en eso del hombre nuevo, heroico... sino que siempre creí que el ser humano es ángel y demonio, que puede ser lo más maravilloso y lo más brutal. Temo al colectivo, a esa masa que por definición no piensa, y es que cuando nos juntamos podemos cometer verdaderos desastres".

Jugó el artista con las palabras y sus significados cuando, respondiendo a una pregunta, afirmó:"A mí la palabra cantautor nunca me gustó mucho. Prefiero que me llamen cantamañanas que cantautor. Cantor de las mañanas, fíjense qué bello". ¿Qué le gustaría a usted ser de mayor? A esa otra pregunta planteada con intención lúdica desde el público, respondió el artista en el mismo tono: "De mayor lo que quisiera ser es menor". Y se habló también de su larga trayectoria y de los discos publicados, que él cifró en unos 25 "aunque no me pregunten cuál me gusta más. El que más me gusta está por hacer".