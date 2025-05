Este es el número de veces que hay que lavarse el pelo a la semana según la ciencia

Cada vez prestamos más atención a aspectos como el brillo del pelo o el estado de la piel. Y no es casualidad: son indicadores visibles de salud y bienestar, reflejos de lo que ocurre tanto dentro como fuera del cuerpo. Si bien la alimentación desempeña un papel clave en ese equilibrio, el cuidado externo, especialmente la higiene personal, es igual de importante.

En el caso del cabello una de las preguntas que más se repite (y que genera opiniones encontradas) es con qué frecuencia debemos lavarlo, aunque lo cierto es que lavarse el pelo ni demasiado ni demasiado poco es esencial para conservar su salud y evitar desde el exceso de grasa hasta la sequedad o la irritación del cuero cabelludo.

Lavarse el pelo todos los días puede parecer una buena idea, sobre todo si se busca una sensación constante de limpieza. Pero varios estudios advierten que el exceso de lavado puede tener efectos negativos: eliminar los aceites naturales que protegen el cabello, causar sequedad e incluso fragilizar la fibra capilar a largo plazo. Por otro lado, espaciar demasiado los lavados favorece la acumulación de sebo y suciedad, lo que puede derivar en picor, irritación y una apariencia apagada.

¿Cada cuánto hay que lavarse el pelo?

Según recoge el artículo "The impact of shampoo wash frequency on scalp and hair conditions" publicado en Skin Appendage Disorders (2021), no existe una única frecuencia ideal que sirva para todo el mundo. Las necesidades varían en función del tipo de cuero cabelludo, la textura del cabello, la producción de grasa y hasta factores como el clima, la dieta o el uso de productos cosméticos.

Aún así, se pueden establecer algunas recomendaciones generales:

Para cueros cabelludos grasos , lavarlo a diario o cada dos días ayuda a controlar la producción de sebo. Eso sí, se debe evitar el uso de champús agresivos, ya que pueden provocar un efecto rebote.

, lavarlo ayuda a controlar la producción de sebo. Eso sí, se debe evitar el uso de champús agresivos, ya que pueden provocar un efecto rebote. Para cueros cabelludos normales , dos o tres veces por semana suele ser suficiente para mantener un buen equilibrio entre limpieza e hidratación natural.

, suele ser suficiente para mantener un buen equilibrio entre limpieza e hidratación natural. Para cabellos secos o rizados, con menor producción de grasa, basta con uno o dos lavados semanales, preferiblemente usando productos que retengan la humedad.

Estas recomendaciones también se respaldan en otras fuentes médicas y dermatológicas, como la American Academy of Dermatology y la Cleveland Clinic, que destacan la importancia de adaptar la rutina capilar al tipo de pelo y a las condiciones individuales de cada persona.

Teniendo en cuenta todas las variables, el consenso científico más extendido es que lavarse el pelo entre dos y tres veces por semana es, para la mayoría de las personas, una frecuencia óptima. Este ritmo permite mantener el cabello limpio sin eliminar los aceites naturales que lo protegen y nutren.

Factores clave

El texto consultado también señala que factores como la actividad física, el clima o el uso de productos como ceras o geles pueden modificar esta frecuencia. Por ejemplo quienes entrenan con frecuencia o sudan mucho pueden necesitar lavarlo más seguido. En cambio los que viven en climas más fríos y secos, o tienen el cabello afro o muy rizado, pueden espaciar los lavados sin problema.

Además de cuántas veces lo hacemos, también es clave cómo lo hacemos, y es que los expertos recomiendan centrar el champú en el cuero cabelludo y no tanto en las puntas, donde el cabello es más frágil. El acondicionador, en cambio, debe aplicarse solo en las puntas. Evitar el agua demasiado caliente, el secado brusco con toalla o usar excesivo de herramientas de calor son otros hábitos que pueden marcar una gran diferencia.