Los primeros años de un bebé son los más importantes, en los que se determinarán las capacidades psicomotoras con las que se comunicará con el resto del mundo a lo largo de su vida.

Hasta los 9 meses, el niño ya ha debido aprender a mantenerse sentado, a gorjear e, incluso, a devolver una sonrisa. Grandes avances en el ámbito motor, comunicativo y social.

Pero este desarrollo no ha hecho más que empezar. Van pasando los meses y cuando un bebé llega a los 19, son considerables los progresos a los que ha llegado.

Como es costumbre, muchos padres no saben hasta qué punto el desarrollo de su hijo es el correcto con esta edad o cuáles son las señales para saber si es necesaria la intervención de un profesional.

Para calmar las inquietudes, al igual que lo hace en su consulta, la doctora Cristina Cordero, neuropediatra y coordinadora del Grupo de Trabajo de Neurodesarrollo de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), explica cuáles son los hitos que un bebé de 19 meses debe haber alcanzado.

No obstante, antes de continuar, Cordero recuerda que hablamos de rangos de edad. Es decir, desde los 12 hasta los 19 meses es el periodo en el que las habilidades a conseguir entran dentro del marco de la normalidad. Fuera de él, ya sería un dato de "alarma" con la que ponerse en marcha.

Hitos y habilidades desde los 12 hasta los 19 meses

En esta etapa, el desarrollo motor sigue progresando. A los 19 meses, un bebé ha debido aprender a:

Caminar con cierta agilidad.

Correr.

Subir y bajar algún escalón.

En cuanto a los avances en el terreno del lenguaje:

Utilizan una mayor cantidad de bisílabos.

Sin embargo, los hitos más importantes que se dan durante estos meses están relacionados, sobre todo, con la intención comunicativa y social:

Debe utilizar bien el contacto visual.

Responden a su nombre.

Comprenden todo lo que se les dice.

Señalan con el índice. "Parece una cosa muy tonta, pero al final es el primer hito estrella con el que va a poder conseguir algo de los demás. Es un hito de supervivencia".

Hacen gestos. "Como el juego de los lobitos o las palmitas. Con ello adquieren capacidades de imitación".

Hacen juego funcional. Cordero se refiere, por ejemplo, al jugar con los coches de juguete, rodando.

Las señales que "deben ponernos en alerta"

Ahora bien, para saber si existe una alteración o una señal que indique que se debe acudir a un especialista (Atención Temprana), Cordero divide en dos grupos los indicios que "deben ponernos en alerta".

Las cosas que todavía no hace y que ya debería hacer

Simple. Los hitos que deberían existir, pero que, a los 19 meses, todavía no lo han hecho. Como no subir el escaloncito, no responder a su nombre...etcétera.

Cosas que hacen y que no son propias de la edad

Son las habilidades, como define la experta neuropediatra, "positivas del trastorno del espectro autista (TEA)". Se tratan de hitos que no entran en la fase de neurodesarrollo por el que está pasando el bebé.

Se suelen relacionar con aspectos muy repetitivos, las llamadas estereotipias, y con aspectos sensoriales.

Aleteo con las manos, cuando se excitan o se ponen nervioso.

, cuando se excitan o se ponen nervioso. Caminar de puntillas.

Dar muchos saltos sobre sí mismo.

. Rechaza texturas concretas a la hora de comer.

Rechazar texturas con el tacto.

Mucha inflexibilidad.

Rabietas y frustración muy grandes ante algo que no es de la misma manera de siempre.

El parque, un entorno rico en estímulos

Es en estos primeros meses de vida donde se diagnostican algunos trastornos -como el TEA- y, para Cordero, es conveniente que se haga cuanto antes, con el objetivo de comprender mejor las necesidades del niño y ayudarle a que su desarrollo sea más fácil para él.

Es en el primer año de vida de un bebé cuando aparecen rasgos de ciertos trastornos, como el TEA

Sin embargo, si las señales pertenecen al grupo de las habilidades que todavía no ha adquirido el bebé, la neuropediatra también recuerda que no todo se debe a posibles alteraciones cerebrales del niño.

Lo que también suele pasar, asegura Cordero, es que los pequeños no están en un ambiente rico en estímulos.

La experta ejemplifica la situación con lo que ha sucedido a raíz de la pandemia, donde los parques infantiles cerraron y se "condenó" a miles de niños a no tener un correcto estímulo motor.

"Los padres han dejado de llevar a sus hijos al parque, por miedo o porque están cansados después de un largo día de trabajo y creen que con darles paseo un en el carro, con la tablet, es suficiente", lamenta la experta.

Para Cordero, el parque es un lugar muy necesario para el neurodesarrollo de los niños. Tal y como detalla, la psicomotricidad se desarrolla en gran medida en los retos que ellos se van poniendo y que van superando en el parque. Es, por lo tanto, el lugar donde mejor desarrollen su destreza motora.

Bebés aislados por las pantallas

"Los padres somos los responsables de aportarles ese ambiente en el que los niños se van a desarrollar. El neurodesarrollo se produce porque el cerebro está programado para avanzar, pero se tiene que encontrar con esos estímulos", explica Cordero.

Por ende, la experta recuerda que los niños aprenden tocando juguetes, tirándolos al juego e interactuando con los padres o con otros niños.

Y aquí entran en juego las pantallas. Aunque muchos padres puedan creer que su hijo puede desarrollarse con juegos de números y demás, pero a través de la pantalla, Cordero asegura que no es así.

Además de que no existe un estímulo real, las pantallas hacen que el bebé "pierda una oportunidad de aprendizaje", así como "la capacidad de tolerancia hacia la frustración y la paciencia".

"Si ese niño está hipo estimulado en casa puede y su cerebro está listo para recibir un estímulo con el que desarrollar una habilidad, habrá hitos que no aparezcan. Y no porque exista un trastorno, sino porque no se está exponiendo a ese niño a los estímulos que su cerebro realmente necesita".

Los bebés aprenden tocando juguetes, tirándolos al juego e interactuando con los padres o con otros niños.

Con la intención de hacer todavía más claro el problema que suponen las pantallas en niños tan pequeños -desde los 0 a los 3 años-, es que les aísla completamente de la realidad.

"Hay niños que se han pasado tres años sin ver a otros niños. ¿Por qué? Porque ya no van a los parques y cuando salen a la calle tienen una pantalla delante", comenta Cordero.

Y, en el caso de que un bebé se enfade o se frustre, la pantalla no debe ser una herramienta con la que calmarle.

"No le permites gestionar su propia frustración. Si esto ocurre, lo que hay que hacer es acompañar al niño en su rabieta, sin ceder en los límites que se hayan puesto, y hacerle sentir que está acompañado".

Para la neuropediatra la crianza no es una tarea fácil, pero hay que cumplir con ella y de la mejor manera. Por el bien de los niños.