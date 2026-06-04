Qué son las chinches: así es el insecto detectado en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá

La aparición de chinches en una zona del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha vuelto a poner el foco en un insecto que, aunque no transmite enfermedades, puede generar importantes problemas sanitarios, molestias y situaciones de alarma en espacios públicos. La detección de estos insectos ha obligado a activar labores de desinsectación y control en las áreas afectadas, según fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Pero, ¿qué son exactamente las chinches y por qué su presencia genera tanta preocupación?

Las conocidas como chinches de cama (Cimex lectularius) son pequeños insectos parásitos de color marrón rojizo que se alimentan exclusivamente de sangre humana y animal. Su tamaño suele oscilar entre los cuatro y los siete milímetros, lo que les permite esconderse con facilidad en colchones, somieres, grietas, muebles o tejidos. Durante el día permanecen ocultas y es sobre todo por la noche cunado salen para alimentarse.

Cómo afectan las chinches a las personas

Uno de los principales problemas de estos insectos es su capacidad para pasar desapercibidos durante semanas. A diferencia de otras plagas, las chinches no están relacionadas con la suciedad. Pueden llegar a cualquier lugar a través del equipaje, ropa o muebles usados.

Imagen de las picaduras producidas por chinches / EL PERIÓDICO

Las chinches no transmiten enfermedades infecciosas, pero sus picaduras pueden provocar reacciones cutáneas muy molestas. Lo más habitual es la aparición de pequeñas ronchas rojizas acompañadas de picor intenso, especialmente en brazos, piernas, cuello o espalda.

En algunas personas las lesiones apenas son visibles, mientras que otras desarrollan inflamaciones más importantes o reacciones alérgicas.

Uno de los indicios más frecuentes de una infestación son las picaduras agrupadas en línea. También pueden detectarse por la presencia de manchas oscuras en colchones, restos de mudas o pequeños puntos de sangre en las sábanas.

Las chinches, una plaga difícil de erradicar

Los expertos consideran a las chinches una de las plagas urbanas más difíciles de erradicar. Son capaces de sobrevivir varios meses sin alimentarse y se reproducen con rapidez, por lo que una pequeña presencia puede convertirse en una infestación importante en poco tiempo.

Precisamente por ello, cuando se detectan ejemplares en hospitales, hoteles, residencias o viviendas, los protocolos recomiendan actuar de forma inmediata mediante empresas especializadas en control de plagas y tratamientos específicos de desinsectación.

Imagen de una chinche de cama. / Archivo

Qué hacer si aparecen

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar trasladar muebles o textiles infestados a otras estancias, revisar colchones y zonas de descanso, lavar la ropa y la ropa de cama a altas temperaturas y contactar con profesionales especializados para eliminar la plaga.

En el caso de edificios públicos o centros sanitarios, la actuación suele incluir tratamientos químicos o térmicos, retirada de elementos afectados y una vigilancia posterior para garantizar que los insectos han desaparecido por completo.