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¿Qué malos hábitos para los ojos no tenemos en cuenta y hacemos cada día?

¿Qué malos hábitos para los ojos no tenemos en cuenta y hacemos cada día?

Redacción

¿Qué malos hábitos para los ojos no tenemos en cuenta y hacemos cada día?

Redacción

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Día tras día repetimos una serie de hábitos sin cuestionarnos si tiene una implicación negativa sobre la salud de nuestros ojos. Es por eso que, la oftalmóloga Sara Hernández enumera algunos de los comportamientos más recurrentes que suelen tener los pacientes y que afectan a la visión. También señala la importancia de llevar a cabo rutinas saludables para prevenir problemas futuros.

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