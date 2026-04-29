Osteoporosis difícil de tratar: qué es y por qué a veces el tratamiento no funciona como se espera

La osteoporosis es una enfermedad crónica de alta prevalencia, como la hipertensión arterial o la diabetes tipo 2. Durante años, su tratamiento se hacía "paso a paso", explica el doctor Luis Arboleya. El abordaje se empezaba con un medicamento sencillo y se cambia sino funcionaba. Hoy, esto ha cambiado radicalmente. Se utiliza una estrategia llamada "tratamiento dirigido a objetivos" (treat to target). Esto significa que no se depende únicamente de un fármaco, sino que se fija una meta concreta desde el principio y se elige el tratamiento más adecuado para alcanzarlo.

En esta enfermedad reumatológica, que afecta a casi 3 millones de españoles, el objetivo del tratamiento es "mejorar la densidad mineral ósea, medida con densiometria, y reducir el riesgo de fracturas". Y es que, como recalca el especialista, "el valor claveque se usa es el T-score (en columna lumbar y cadera). Cuando mejor sea este valor, menor será el riesgo de fractura". Entonces, ¿cuándo se considera una osteoporosis "difícil de tratar"?

El paciente no alcanza objetivos: mejorar la densidad ósea o reducir el riesgo de fracturas.

A pesar de estar con un tratamiento adecuado.

Y habiendo comprobado que toma bien la medicación, recibe suficiente calcio y vitamina D y no hay otra enfermedad subyacente que explique la falta de respuesta.

La enfermedad de los huesos frágiles y la osteoporosis, ¿Qué las diferencia y cómo prevenirlas? / EPE

¿Qué se hace en estos casos?

El doctor Arboleya subraya que si el tratamiento contra la osteoporosis no funciona, hay que revisar todo lo anterior y, si está correcto, cambiar la estrategia. Y es precisamente lo que se pondrá de manifiesto en el 52º Congreso de la Sociedad Española de Reumatología que se celebrará del 5 al 8 de mayo en Bilbao, y que reunirá en el Palacio Euskalduna Jauregia a más de 1.900 reumatólogos.

En estos casos, hay tres opciones principales:

Terapia secuencial. Cambiar de un tipo de fármaco a otro en un orden determinado. Terapia combinada. Usar dos medicamentos a la vez. Nuevos ciclos de fármacos que forman hueso (osteoformadores). Este tipo de medicamentos se usan sobre todo en pacientes con fracturas importantes, ya sean en columna, cadera o pelvis, o con densidad ósea baja. "Son tratamientos más potentes y ayudan a crear hueso nuevo, no solo a evitar su pérdida", matiza.

Un punto importante: el "efecto rebote"

Al suspender algunos tratamientos (como denosumab), puede aumentar rápidamente el riesgo de fractura. Por eso "siempre hay que planificar cómo terminar el tratamiento, normalmente se usa un bisfosfonato después".

La principal limitación de las terapias combinadas es la "relación de coste-efectividad, que no ha sido suficientemente estudiada". Estas estrategias deben limitarse a pacientes que se mantienen en situación de muy alto riesgo de fractura con monoterapia, "lo que implica la aplicación de este nuevo concepto al manejo de la osteoporosis".