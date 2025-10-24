Enfermedad de Chagas: así es la patología que afecta a 6 millones de personas en el mundo

La enfermedad de Chagas es una enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que es transmitido al hombre a través de una picadura de chinche. Como cada 14 de abril, este domingo se celebra el Día Mundial de la enfermedad de Chagas.

En el Sur de Estados Unidos y en toda América Latina es un importante problema de salud pública porque esta patología es endémica.

Afecta en todo el mundo a unos 6 millones de personas, y debido a los movimientos de población, su presencia ha aumentado significativamente en áreas no endémicas, donde presenta altas tasas de infradiagnóstico. En Europa, se estima que hay unas 123.000 personas infectadas.

Y aunque parezca una enfermedad que nos queda lejos, no debemos olvidar que, según los datos de los especialistas, en España hay casi 87.000 casos.

Además de la picadura de los chinches, existen otras formas de transmisión:

Trasmisión vertical de madre infectada a hijo durante el parto. Trasfusiones de sangre. Trasplante de órganos.

Ejemplar de la chinche picuda, animal transmisor del mal de Chagas. / Efe / David de la Paz

Síntomas de la enfermedad de Chagas

Como ocurre con otras patologías, la enfermedad de Chagas no produce síntomas en la mayoría de las personas infectadas, de ahí los problemas de infradiagnóstico.

Desde el Hospital Vall d’Hebron explican que la enfermedad se desarrolla en dos fases:

1 - Fase aguda. En esta fase no suele haber síntomas, o los que se producen (fiebre, fatiga, erupción cutánea, dolor de cuerpo o de cabeza, pérdida de apetito…) se pueden confundir con otras patologías.

“La enfermedad aguda, después de un periodo de incubación de siete a diez días, simula un cuadro gripal, motivo por el que normalmente pasa desapercibida”, explican desde el hospital catalán.

2 - Fase crónica. En el caso de que la enfermedad de Chagas no se trate, los pacientes afectados pueden acabar por desarrollar la enfermedad de Chagas crónica, pasados muchos años.

En concreto, entre un 30 y un 40% de ellos sufrirán afectación visceral en unos 20 años, siendo la miocardiopatía la complicación más común.

¿Tiene tratamiento?

En la actualidad existen solo dos tratamientos, que datan de la década de los 60 y los 70: el benznidazol y el nifurtimox.

El benznidazol, el fármaco de primera elección para esta patología y está indicado en el tratamiento de la fase aguda de la enfermedad, en la transmisión congénita y en las reactivaciones de personas inmunodeprimidas.

Sin embargo, su eficacia en la fase crónica es mucho más dudosa y objeto de controversia.

En el caso de los niños en fase crónica, el tratamiento es efectivo, pero en los adultos muestra un efecto positivo escaso.

Así lo concluye un metaanálisis realizado por un equipo del área de Enfermedades Infecciosas del CIBER (CIBERINFEC), del Centro Nacional de Referencia de Enfermedades Tropicales, del Hospital Ramón y Cajal y el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), que publica la revista PLoS Neglected Tropical Diseases.

Mala tolerancia a los tratamientos disponibles

Tanto el benznidazol como el nifurtimox son medicamentos mal tolerados por los pacientes. Esto provoca un abandono del tratamiento a causa de los efectos adversos que provocan.

Además, existe mucha incertidumbre sobre su indicación, posología y beneficios, especialmente en poblaciones adultas con infección crónica.

Por ello, este equipo del CIBERINFEC ha llevado a cabo una revisión de la literatura existente sobre este tratamiento para la enfermedad de Chagas crónica, analizando 17 estudios en los que participaron 6.640 pacientes.

Específicamente, se centraron en evaluar la efectividad del fármaco para prevenir la evolución clínica de la enfermedad (que pudiera derivar en un evento clínico cardiovascular, digestivo o incluso la muerte), o su capacidad de curar la enfermedad después del tratamiento.

Existen dos fármacos para tratar la enfermedad pero son mal tolerados por los pacientes. / FREEPIK

Tratamiento efectivo en niños pero no en los adultos

“Nuestro metaanálisis muestra un beneficio del tratamiento de la enfermedad de Chagas crónica con benznidazol para lograr la seroreversión (curación) en los niños”, explica Clara Crespillo, investigadora del CIBERINFEC, el Centro Nacional de Referencia de Enfermedades Tropicales, el Hospital Ramón y Cajal y el Instituto Ramón y el IRYCIS, y una de las autoras principales del trabajo.

“En población pediátrica la indicación está bien establecida gracias a algunos ensayos clínicos realizados en la década de los 90 y la experiencia clínica acumulada hasta el momento”, explica.

En cuanto a la población adulta con enfermedad de Chagas crónica, a pesar de que la mayoría de los estudios más recientes se han realizado en esta población, brindan certeza baja o muy baja sobre la efectividad del benznidazol.

“El benznidazol no demostró beneficio en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Chagas crónica que presentan miocardiopatía establecida”, apunta José A. Pérez Molina, jefe de grupo del CIBERINFEC en el Hospital Ramón y Cajal y otro de los coordinadores del estudio.

No obstante, “los datos sobre el tratamiento de la infección crónica indeterminada son insuficientes, por lo queda todavía un área de investigación por cubrir muy importante”, subraya.

Por tanto, y “dado que no se esperan nuevos fármacos en un futuro próximo, sería deseable promover ensayos con resultados clínicos y largos periodos de seguimiento para evaluar la eficacia de los fármacos actuales para el tratamiento de la enfermedad de Chagas crónica indeterminada”, concluyen.