28.000 nuevos casos de cáncer hematológico en España, con mejor pronóstico en mujeres y jóvenes

Septiembre es el Mes del Cáncer Sanguíneo y, coincidiendo con su conmemoración, un año más, la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) han presentado en rueda de prensa el informe ‘Las cifras del cáncer sanguíneo en España: proyecciones de la incidencia para 2026 y estimaciones de supervivencia’.

El informe concluye que, para el 2026 se diagnosticarán 27.929 nuevos casos de cáncer hematológico en España. “Estos tumores representarán el 10% de todos los nuevos diagnósticos de cáncer en nuestro país el año que viene, situándose como el 5º tipo de cáncer más frecuente, por detrás del de mama, pulmón, próstata y colon”, explicó la doctora Mª Victoria Mateos, presidenta de SEHH.

Por su parte, el doctor Rafael Marcos-Gragera, de la Unidad de Epidemiología y Registro de Cáncer de Girona (Pla director d’Oncologia/ICO-Girona) y coordinador del grupo de investigación HematoREDECAN, señaló que, para la elaboración de este informe, “se incluyeron todos los casos de neoplasias hematológicas identificadas por los registros de cáncer poblacionales del periodo 2009-2018, tanto para el conjunto de la población general (0-99 años), como para la población infantil (0-14 años)”.

Estimaciones de incidencia para 2026

El cáncer hematológico se clasifica en tres grupos: las neoplasias linfoides, las neoplasias mieloides, y las histiocitosis (que representan un porcentaje muy pequeño del total).

En cuanto a la incidencia estimada para 2026, las neoplasias linfoides serán las más frecuentes, representando el 67,9% del total, con 19.756 nuevos casos. Las neoplasias linfoides con mayor incidencia serán las neoplasias de células B maduras, que representan el 78% del total, seguidas de los linfomas de Hodgkin (8,5%), las neoplasias de células T y NK maduras (6,2%), y de las neoplasias de células precursoras (menos del 5%).

Dentro de las neoplasias linfoides de células B maduras, la mayor incidencia corresponderá al linfoma difuso de células B grandes, al mieloma múltiple y al linfoma folicular.

Por su parte, en estas estimaciones para el año que viene, las neoplasias mieloides representarán el 31,8% de todos los cánceres sanguíneos, con un total de 7.953 nuevos casos, siendo las más frecuentes las neoplasias mieloproliferativas (36,3%) -trombocitemia esencial, policitemia vera y mielofibrosis primaria-; los síndromes mielodisplásicos (30,1%), y la leucemia mieloide aguda (23,3%).

En el grupo de las neoplasias linfoides, la incidencia se mantiene estable en los últimos años, siendo más frecuentes en hombres que en mujeres y aumentando con la edad. En el caso de las neoplasias mieloides, se observa un ligero descenso en la incidencia, siendo mayor en los hombres e incrementándose con la edad. Respecto a las histiocitosis, representarán el 0,3% de los diagnósticos de cáncer hematológico para 2026, con una estimación de 220 nuevos casos.

Supervivencia del cáncer sanguíneo

La supervivencia global de los cánceres sanguíneos durante el periodo analizado en el informe (2009-2018) fue del 63%, con un mejor pronóstico en mujeres que en hombres y en los grupos de edad más jóvenes que en los de más edad. “Debido a la heterogeneidad entre los diferentes tipos de tumores, se observan importantes diferencias en la supervivencia de cada uno de los tipos”, recalcó el doctor Marcos-Gragera.

Las neoplasias linfoides presentaron mejor pronóstico que las neoplasias mieloides, observándose las cifras de supervivencia neta más elevadas entre las patologías de células B maduras y los linfomas de Hodgkin, mientras que las más bajas se encontraron en las leucemias mieloides agudas, los síndromes mielodisplásicos y las leucemias agudas de linaje ambiguo.

Cáncer pediátrico

En cuanto a la población infantil (entre 0 y 14 años), el principal dato que recoge el estudio es que, en 2026, se espera diagnosticar un total de 447 nuevos casos de cáncer hematológico, de los cuales, 285 serán leucemias y 162 linfomas. Se diagnosticarán más casos en niños que en niñas (271 casos frente a 176). Las leucemias linfoides será el subtipo más diagnosticado, seguido por los linfomas de Hodgkin.

Sobre las estimaciones de supervivencia a los cinco años del diagnóstico, la media se sitúa en un 87,5%, con valores similares en ambos sexos. El grupo de edad de 5 a 9 años presentó el mejor pronóstico con supervivencias de 89,9% para el conjunto de neoplasias hematológicas infantiles.

En general, los linfomas presentaron mejores pronósticos que las leucemias, siendo los linfomas de Hodgkin y los linfomas de Burkitt los de mejor pronóstico.