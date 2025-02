Los casos de infecciones de transmisión sexual se duplican en solo dos años en Badajoz

Los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) en el área de salud de Badajoz se están disparando. Es un problema a nivel global y en la capital pacense las cifras hablan por sí solas: de 119 casos en 2022, han pasado a registrarse 252 en 2024.

Algunas infecciones han crecido de forma notable, como la sífilis, que ha pasado de 31 a 77 casos, o la hepatitis A, que ha subido de uno a 11 casos. Los datos de la chlamydia también son alarmantes: se han casi duplicado en tan solo dos años.

Según Gustavo González, médico de la oficina de Coordinación VIH de Extremadura, este aumento está directamente relacionado con las prácticas de riesgo. «Se transmiten por relaciones sexuales sin protección. Si hay muchas, sin usar métodos preventivos, se incrementan los casos aunque tengan un bajo grado de transmisión», explica González.

Otro de los factores de este incremento está relacionado con que las personas cada vez practican relaciones íntimas desde más jóvenes y con la pérdida del miedo a la muerte. En la década de los 90 se extendió el temor a infecciones como el VIH que, por entonces, tenían una alta tasa de mortalidad. Eso ya no ocurre, como explica la especialista en Medicina Interna de la Unidad de Patología Infecciosa en el Hospital Universitario de Badajoz, Araceli Vera: «El sida ya no mata como mataba y se ha perdido ese miedo, por lo que las personas se protegen menos», señala. También es importante, como añade esta doctora, el aumento del sexo grupal o bajo la utilización de alcohol y drogas. Esto provoca la desinhibición y la reducción del uso del preservativo.

Cabe resaltar que dentro de las ITS, los casos de VIH en la capital pacense han descendido de 13 en 2023 a siete en 2024.

El problema es que muchas ITS pueden pasar desapercibidas. Algunas, como la chlamydia, pueden ser asintomáticas hasta en el 90% de los casos. «Puedes estar infectado, y como no presentas síntomas, no acudes al sistema sanitario», señala Gustavo González. De esta manera, si se siguen manteniendo relaciones sin protección, la persona continúa infectando.

Pero el tratamiento no exime de volver a contagiarse. Aunque la mayoría de infecciones bacterianas se curan con antibióticos, esto no significa que generen inmunidad. «Si vuelves a tener prácticas de riesgo, te puedes volver a infectar», advierte este facultativo.

Perfil de los afectados

El perfil de los afectados por casos de ITS son, por lo general, hombres jóvenes de entre 15 y 34 años. La excepción está en la chlamydia, donde la mayoría de afectadas son mujeres. La alta incidencia se ubica, a su vez, en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Desde Fundación Triángulo llevan años alertando sobre esta situación y realizando campañas de sensibilización y concienciación social sobre las ITS.

Ellos apoyan a los afectados, asesoran, imparten formaciones en institutos y centros educativos e incluso ofrecen pruebas rápidas de VIH.

En su caso, observan un disparado aumento de la sífilis y la gonorrea. Sergio Arias, técnico del área sanitaria de Fundación Triángulo, apunta a un problema de base: la educación sexual. «Achacamos este aumento a la falta de educación sexual que no brinda una respuesta efectiva a los problemas actuales», declara.

Es necesario aclarar que las ITS no se limitan a la penetración anal o vaginal. Otras prácticas, como el sexo oral, pueden derivar en la transmisión de estas infecciones. El instrumento más efectivo para la prevención son los métodos barrera: preservativo interno, externo y las láminas de látex. Asimismo, actualmente existen medicamentos a modo de prevención para algunas ITS como el VIH. Es el caso de la profilaxis preexposición, que reduce las posibilidades de contraer el virus.

A pesar de que exista tratamiento para casi todas las ITS, Gustavo González explica que «hay otro hecho del que hay que concienciar: la resistencia que está habiendo de los gérmenes a los antibióticos». Esta situación, con el tiempo, puede dar problemas porque, según este sanitario, «nos podemos quedar sin antibióticos que hoy son efectivos para tratar infecciones como el gonococo por la resistencia bacteriana». Asimismo, pese a que exista tratamiento y que las infecciones se puedan volver a contraer, en el caso de las mujeres pueden suponer problemas sobre la salud reproductiva: «Se pierde el miedo porque la gonorrea o la sífilis se trata, pero estas pueden producir inflamación pélvica y esterilidad. El virus del papiloma puede producir cáncer de cuello uterino o anal», añade Araceli Vera.

Desde marzo de 2023, la Comunidad de Extremadura ha cambiado el sistema de notificación de ITS. Antes, los médicos declaraban los casos según sus diagnósticos. Ahora, se realiza una búsqueda activa en los laboratorios de microbiología. El diagnóstico precoz es clave para frenar la transmisión.