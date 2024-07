Desarrollo infantil: hitos y habilidades de un bebé de 7 meses

Son muchos los padres que se preguntan si su hijo está creciendo de manera sana y por un buen camino psicomotor.

¿Ya debería gatear? ¿Debería balbucear? ¿Debería estar dando ya sus primeros pasos? Cientos de preguntas que la doctora Cristina Cordero, neuropediatra y coordinadora del Grupo de Trabajo de Neurodesarrollo de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), ve en su consulta y las responde.

Ante todo, calma. Tal y como detalla Cordero, existe un periodo en el que ciertas habilidades entran todavía en el marco de la normalidad. En concreto, hablamos desde los seis hasta los nueve meses.

Entonces, ¿cuáles son esos grandes hitos que debe conseguir un bebé durante ese periodo de tiempo?

Habilidades adquiridas desde los 6 hasta los 9 meses

Cordero apunta a que, durante estos meses de vida, los hitos se centran en el ámbito de desarrollo motor y, en especial, en la importancia del tono axial del bebé. Es decir, en el control del centro del cuerpo:

Que sea capaz de sujetar la cabecita .

. Cuando esté boca abajo, que consiga tener el tronco elevado con las palmas de las manos.

con las palmas de las manos. Que empiece a mantenerse sentado de forma estable.

Los bebés de entre 6 y 9 meses empiezan a tener un tono axial fuerte.

Asimismo, también entran dentro de este periodo los hitos en comunicación y en la interacción social. A lo largo de los meses y por orden cronológico, el bebé empezará a...

Tener fijación y contacto visual , primero con la cara de la madre.

, primero con la cara de la madre. Tener una sonrisa en correspondencia.

Reír a carcajadas.

Demandar atención.

Y a nivel de lenguaje, la experta apunta a que los bebés de estas edades empezarán con el gorjeo.

"Suelen estar empezando con el balbuceo. Empiezan a repetir sílabas, como el 'pa pa pa' o 'ma ma ma'. Experimentan los sonidos, pero todavía no son palabras con significado. Estarán practicando para llegar al próximo nivel".

¿Y si todavía no lo ha conseguido?

En el caso de que el bebé no haya conseguido alguna de estas habilidades, la experta en neuropediatría recomienda acudir cuanto antes a un especialista. Ya no porque sea algo grave —que también puede darse el caso—, sino para hacer que el desarrollo del pequeño sea lo más fácil y sencillo posible, tanto para él como para los padres. "Es una forma de facilitarle la vida".

En este aspecto, Cordero también señala que es muy importante que se diagnostiquen las causas lo antes posible, porque sí que existe una "ventana de aprendizaje". En otras palabras, hay momentos en los que el cerebro del niño está preparado para recibir la estimulación necesaria con la que aprender una habilidad y, si no la recibe, puede pasar la oportunidad de adquirirla.

Un bebé necesita estímulos de la vida real para desarrollar las habilidades propias de su edad.

Ahora bien, esto no significa que ya no podrá volver a adquirir una habilidad, pero sí que le costará mucho y no lo hará correctamente.

"Si hay señales de alarma, es importante acudir a Atención Temprana, porque no van a desaparecer solas. Cuanto más tiempo pase, más establecido estará el problema", señala la neuropediatra.

La ventana de aprendizaje es el momento en el que el cerebro está preparado para recibir un estímulo exterior con el que desarrollar una habilidad.

Por ello, Alcobendas recuerda que hay diferentes formas de alentar al bebé para que tenga un correcto desarrollo. Como ponerles boca abajo un rato y hablarles para que levanten el tronco.

"Pero no ponerles boca abajo y me voy. A los niños no les gusta estar boca abajo. Por eso, en el rato que están descansados y tranquilos, podemos ponerles un ratito boca abajo, quedarnos con él y hablarles para estimular que vayan subiendo la cabeza y que nos miren. Hay que hablarles mucho a los niños".

Las pantallas fuera del alcance de los niños

En una sociedad donde impera el estrés, la multitarea y la falta de tiempo, los niños son los principales afectados.

Aunque puede parecer 'de cajón' que los padres hablen a los niños, que interactúen con él y que el bebé también se relacione con otros niños, la realidad es distinta.

La pantalla se ha convertido en la herramienta favorita de miles de padres, quienes se desbordan por la vida que llevan y que, ahora, deben compaginarla con otra nueva.

Para estimular las primeras habilidades de los bebés, se recomienda hablarles mucho e interactuar con ellos.

Como consecuencia, "anulan" lo que se consideraría las interacciones normales en los bebés con tal de "estar tranquilos y poder hacer su vida".

"Las pantallas no deberían ser una opción. Desde los 0 a 3 años, no deberían estar presente en los niños. Si necesitas que tu hijo esté tranquilo, necesita estímulos de la vida real".

Los expertos advierten que los niños no deberían estar con pantallas al menos hasta los tres años.

A pesar de que actualmente no existan estudios que corroboren los impactos directos de la pantalla en los niños, la experta sí que alerta de que suscita la pérdida de oportunidad para el aprendizaje. En otras palabras, si el niño está con la pantalla, no recibe el estímulo que realmente necesita para desarrollar sus habilidades.

"Lo que de verdad estimula el desarrollo es tocar juguetes, practicar y tirarlos al suelo, ver cómo suenan. Que su padre o madre juegue con él, tirándose al suelo y haciendo que le persiga a gatas para desarrollar su motricidad...", enumera Cordero.

"Y no —añade— una pantalla que está diseñada para enganchar".

No asumir la pantalla como único desencadenante del retraso

Ante una situación tecnológica como la que vivimos en la actualidad, los niños pierden también, al igual que los adultos, la capacidad de prestar atención y mantenerse concentrados en actividades de la vida real, así como la paciencia, y se frustran fácilmente.

"Cuando les quitas la pantalla y miran al mundo real ven que va muy despacio. Para ellos es muy difícil sostener la atención en una actividad tan lenta, con un estímulo tan bajito en comparación con aquello a lo que están acostumbrados", explica Cordero.

Las pantallas evitan que los bebés puedan recibir los estímulos necesarios para desarrollarse.

Si bien Cordero se reafirma en que los niños no deben consumir este tipo de dispositivos, también alerta de que no se debe achacar todos los problemas únicamente a las pantallas. Es necesario y muy importante, dice, que se revisen todas las posibles causas.

"Si tu asumes que el retraso del niño viene dado únicamente por las pantallas, puedes estar ignorando otras causas, otras enfermedades que necesitan ser tratadas".

"La crianza es muy difícil", opina la experta. Por ende, Cordero recuerda que hay un grupo de profesionales —pediatras, neuropediatras, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y psicólogos— dispuestos a ayudar a que los niños crezcan y se desarrollen de una forma sana y natural.

Pero, para ello, el primer paso es pasar tiempo de calidad con los niños, prestar atención, tanto a ellos como a las posibles señales de alarma, y, si fuera necesario, acudir a un especialista lo antes posible.