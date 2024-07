Dolor en el abdomen, cansancio, fiebre...Cómo identificar una hepatitis vírica en niños

La hepatitis es una enfermedad que afecta al hígado, inflamándolo y alterando a su correcto funcionamiento. Y que afecta, también, a los niños.

Se trata de una patología que, en algunos casos, puede desembocar en otras complicaciones o, incluso, en cáncer si no se trata.

Por lo tanto, no es de extrañar que cientos de padres se pregunten cómo detectarla en sus hijos, a simple vista.

Sobre todo, después del temor que infundaron en la población española los 49 casos de hepatitis infantil "de origen desconocido", diagnosticados entre 2021 y 2022.

Para identificar esta enfermedad, la doctora Loreto Hierro, jefa del Servicio de Hepatología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, detalla los síntomas que la caracteriza y cómo actuar ante ellos.

La hepatitis es una enfermedad que inflama el hígado y altera su correcto funcionamiento. / Freepik

Hepatitis vírica, la más común entre los niños

El término 'hepatitis' puede englobar diferentes orígenes, según la doctora Hierro:

Por virus (Hepatitis vírica). Existen desde la hepatitis A hasta la G, siendo la A, B y C las más recurrentes.

(Hepatitis vírica). Existen desde la hepatitis A hasta la G, siendo la A, B y C las más recurrentes. Por un mecanismo autoinmune (Hepatitis autoinmune). Cuando el sistema inmune ataca a las células hepáticas provocando la inflamación del hígado.

(Hepatitis autoinmune). Cuando el sistema inmune ataca a las células hepáticas provocando la inflamación del hígado. Tóxico (Hepatitis tóxica). Como reacción a determinadas sustancias (como alcohol, medicamentos o suplementos nutricionales) a las que el paciente ha estado expuesto.

(Hepatitis tóxica). Como reacción a determinadas sustancias (como alcohol, medicamentos o suplementos nutricionales) a las que el paciente ha estado expuesto. Por falta de oxígeno o riego sanguíneo (Hepatitis isquémica). Las personas afectadas tienen náuseas y vómitos, y el hígado es doloroso a la palpación y está agrandado.

Sin embargo, al igual que ocurre en otras enfermedades en la edad pediátrica, la más frecuente en los niños es la vírica. La que procede del exterior.

¿Dónde está el riesgo?

Cada virus de estas hepatitis víricas tiene su propia forma de transmisión, por lo que conviene saber dónde se encuentra el riesgo de contraer esta enfermedad para, así, evitarlo.

Tal y como detalla la experta:

El virus de hepatitis A (VHA)

Se adquiere por via feco-oral, al ingerir agua o alimentos contaminados con el virus. Hierro explica que son los niños más propensos a sufrirla son aquellos que:

Viven en ambientes de mala salubridad.

Viajan a ambientes de mala salubridad.

Tienen contacto estrecho con personas que vienen de países de malas condiciones higiénico-sanitarias.

En la hepatitis A, el virus no causa una enfermedad crónica en la que el cuerpo no puede luchar contra él, por lo que se genera una hepatitis aguda. Es decir, a corto plazo.

El virus de la hepatitis A se adquiere por via feco-oral, al ingerir agua o alimentos contaminados con el virus / Freepik

Los virus de hepatitis B (VHB) y hepatitis C (VHC)

Ambos tipos de virus se pueden transmitir por:

El momento del parto de una madre que padezca la infección.

Por via parenteral. " Como las transfusiones, inyecciones con material no esterilizado, adicción a drogas ilegales", enumera la doctora.

Como las transfusiones, inyecciones con material no esterilizado, adicción a drogas ilegales", enumera la doctora. Por via sexual.

Al contrario que ocurren en las Hepatitis A y E, en estos dos tipos de enfermedades predomina la cronicidad cuando se pasa en edad infantil (se detecta la presencia del virus durante 6 meses o más).

El virus de hepatitis E (VHE)

Este tipo de virus presenta una constitución genética (genotipo) particular. Se divide en tres tipos de constituciones:

Genotipos 1 y 2. Tienen la misma transmisión que la hepatitis A, por feco-oral.

No obstante, la experta detalla que la hepatitis E se diferencia de la A por una particularidad: las áreas endémicas de la infección son geográficamente distintas (India, sudeste asiático).

La hepatitis E se propaga en áreas endémicas geográficamente distintas (India, sudeste asiático). / Pixabay

Genotipo 3. Su transmisión es debida a la ingesta de alimentos no cocinados procedentes de animales infectados.

Aunque la hepatitis E genere una enfermedad a corto plazo en la mayoría de los casos, los niños con un sistema inmunológico débil pueden llegar a desarrollarla de forma crónica si adquieren el genotipo 3.

Para saber si es crónica o no, los expertos esperan 3 años puesto que "durante este tiempo, se puede dar una curación sin tratamiento".

Diferencias físicas y serológicas

"La investigación del tipo de virus que causa la hepatitis es sencilla. Se usa serología —estudio científico de la sangre que observa la respuesta del sistema inmunitario a la vacunación o a las infecciones con patógenos— para determinar la presencia de anticuerpos contra el virus", indica Hierro.

Asimismo, existen otras técnicas, como la ahora famosa PCR (reacción en cadena de la polimerasa). Ésta puede detectar los genes que conforman el virus (genoma) y permite establecer el nivel de replicación (proceso de multiplicación de los virus) en el paciente.

Ahora bien, ¿qué síntomas pueden ayudarnos a reconocer que el niño tiene hepatitis?

Desde el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y de Riñón (NIDDK, por sus siglas en inglés) indican que, en muchos casos, sobre todo en menores de 6 años, la hepatitis no presenta síntomas. Y, después de algunas semanas desaparece sola.

La PCR permite saber la estructura del virus y determinar qué nivel de él hay en el niño. / Freepik

Aun así, precisan que en el resto de casos pueden surgir:

Orina amarilla y oscura.

amarilla y oscura. Sensación de estar cansado .

. Fiebre .

. Heces de color gris o arcilla.

de color gris o arcilla. Dolor en las articulaciones .

. Pérdida de apetito .

. Náusea .

. Dolor en el abdomen .

. Vómitos .

. Ojos y piel amarillentos (ictericia).

En el caso de la hepatitis C, los síntomas aparecen cuando la enfermedad empieza a complicarse y en el caso de la D, estos síntomas son inminentes a la afección.

La hepatitis E, por su parte, manifiesta estos síntomas a partir de los 15 días de haber contraído la infección.

¿Hepatitis crónica o aguda?

Por su parte, la doctora Hierra identifica dos grandes grupos de síntomas, los que pertenecen a las hepatitis agudas y los que pertenecen a las crónicas. En concordancia con la información de los expertos del NIDDK, Hierro informa que las hepatitis en los niños pueden pasar completamente desapercibidas.

En general, una hepatitis aguda puede causar:

Cansancio .

. Dolor abdominal .

. Vómitos .

. Ictericia. "La ictericia permite sospechar de la hepatitis con más facilidad porque son pocos los casos de niños con este síntoma. Cuanto más pequeño es el niño, hay menos porcentaje de que la hepatitis curse con ictericia", especifica.

En la hepatitis crónica no hay síntomas de enfermedad, comenta la doctora Hierro, salvo por respuestas inmunológicas especiales que motiven una cirrosis precoz.

"Son enfermedades que, en la mayoría de los casos, se detectan de forma fortuita, en análisis de rutina o en análisis por riesgo de transmisión de madre a hijo", lamenta.

El cansancio es uno de los síntomas que manifiesta la hepatitis. / Freepik

Tratamientos, ¿en cuáles está recomendado?

Hepatitis A

La doctora Hierro apunta que, en la actualidad, no existe un tratamiento para la VHA.

Hepatitis B

Aguda. No está indicado el tratamiento antiviral en niños.

el tratamiento antiviral en niños. Crónica. En el caso de la crónica, se sugiere un eficaz tratamiento antiviral, que elimina la replicación viral y normaliza la bioquímica hepática. Como el tenofovir o entecavir oral.

Sin embargo, la experta señala que "este tratamiento no cura la infección, por lo que es necesario prolongarlo durante un tiempo indefinido, de años de duración, hasta que la respuesta inmunológica del niño sea capaz de mantener la replicación viral a un nivel bajo, creando el anticuerpo antiHBe".

Aun así, la experta destaca que, la decisión de tratar o no este tipo de hepatitis, no está todavía bien establecida. "No debe administrarse antiviral a niños con infección crónica VHB que tengan transaminasas normales o casi normales", ejemplifica.

Hepatitis C

Aguda. No está indicado el tratamiento antiviral en niños.

el tratamiento antiviral en niños. Crónica. En la VHC crónica sí que hay un tratamiento curativo definitivo. "Se administra en niños a partir de los 3 años y se encuentran diferentes fármacos autorizados para niños, sin prácticamente ningún efecto tóxico y con tasas de 100% de curación", informa la doctora Hierro.

Para la VHC crónica de genotipo 1, podemos emplear la combinación sofosbuvir/ledipasvir durante 8-12 semanas.

Por otro lado, existen tratamientos eficaces para el resto de genotipos:

Combinación de glecaprevir/pibrentasvir .

. Combinación de sofosbuvir/velpatasvir.

Hepatitis E

Aguda. Al igual que en la hepatitis A, no existe actualmente un tratamiento .

. Crónica. Existe un tratamiento eficaz, la ribavirina oral.

Mejor prevenir, que curar

Hepatitis A

En este tipo se previene con unas buenas condiciones higienico sanitarias disponibles para todos, como en España. Además hay vacuna especifica que se debe emplear para viajeros, incluyendo niños que en el futuro probablemente viajaran porque su origen familiar es extranjero. En países de alta endemia asociada a bajo desarrollo económico la aplicación de vacuna universal a niños protege de la infección de forma eficaz.

Hepatitis B

Tiene prevención eficaz con la administración de vacuna desde el periodo de lactante, o en cualquier momento si el niño no la ha recibido previamente. En el calendario vacunal actual se administra a la edad de 2,4 y 11 meses. La protección es indefinida.

En el caso de gestantes con VHB en fase de alta replicación debe administrarse antiviral (tenofovir) al menos en el tercer trimestre, para que el parto suceda con una carga viral ya disminuida . Además, en todos los recién nacidos de madre portadora del virus de hepatitis B hay que administrar en las primeras 12 horas de vida la primera dosis de vacuna y una dosis de gammaglobulina especifica. Luego continuarán con la vacunación VHB del calendario vacunal.

Una enfermera vacuna a un niño. / EP

Hepatitis C

No dispone de vacuna preventiva. Con el tratamiento de todos los adultos con infección crónica VHC ha disminuido al mínimo el número de gestantes con infección activa. No está autorizado aun el tratamiento durante la gestación. En el parto de una mujer con infección VHC debe hacerse lo posible para evitar un parto prolongado o instrumental, y no deben hacerse tomas de gasometría prenatal en el niño. La cesárea programada no disminuye el riesgo de infección. Las madres pueden lactar a sus hijos. Después del nacimiento del niño la madre deberá ser tratada para curar la infección antes de futuros embarazos.

Hepatitis E

En el genotipo 3 se puede prevenir en niños inmunodeprimidos evitando el consumo de embutidos hechos de carne de cerdo o jabali crudos. La hepatitis E no dispone de vacuna autorizada.

Más allá de estas medidas de prevención, los expertos recuerdan la importancia de hacerse un chequeo médico general al año, donde se incluya un análisis de sangre con el que controlar que todo, además del hígado, está bajo control.