“Come menos y muévete más”. Esta fueron las primeras palabras que escuchó Jesús Javier Díaz cuando tenía solo 8 años. En ese momento, fue consciente de que era un “niño obeso” y que esta sería la ‘receta’ médica que le acompañaría toda su vida.

En el Día Nacional de la Persona Obesa, que se celebra cada 14 de diciembre, Díaz nos atiende por teléfono para contarnos su experiencia.

Desde entonces, su vida se convirtió en una sucesión de regímenes alimentarios, sin mucho éxito. Y después de probar todo tipo de dietas para adelgazar, incluso pastillas con nula evidencia científica, se especializó en investigación alimentaria y ahora se dedica a ayudar a personas que tienen su misma enfermedad.

Díaz está al frente de la Asociación Nacional de Personas Obesas (ASEPO), y hoy en día trabaja como coach nutricional y es divulgador científico.

“En las cuatro décadas que llevo conviviendo con la obesidad nadie me ha dado respuesta a mi problema, así que me he tenido que formar por mi cuenta para entender la complejidad de esta enfermedad”, explica a este diario.

En España, según el Observatorio Global de la Obesidad:

El 37,8% de los adultos pesa más de lo recomendable.

Y el 16% tiene obesidad.

Las cifras no paran de aumentar desde 2010, por lo que los expertos creen que en 2030 la prevalencia de la obesidad será del 37%.

Obesidad, una enfermedad multifactorial, pero infravalorada

La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos (AACE) define a la obesidad como una enfermedad crónica basada en la adiposidad. Aunque respecto a este término hay ciertas discrepancias y no todos los organismos consideran a las personas obesas como enfermedad. Sin embargo, Díaz lo tiene claro:

“La obesidad es una enfermedad progresiva e irreversible”, subraya. Pero, asegura, no tiene el mismo tratamiento como sí lo tienen otras patologías como la diabetes. “Una vez que te han diagnosticado, te tienes que cuidar de por vida”.

Se trata, por tanto, de una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un “malestar”, es decir, que se puede modificar “con unos hábitos de vida saludables”. Pero esto no es así. “Es un error, ya que es una enfermedad que la vas a tener hasta que te mueras”.

“Es una enfermedad metabólica, que una vez se produce la hipertrofia adiposa en tus células, se convierte en irreversible. Cuando una persona tiene obesidad, no lo puede evitar. No ocurre lo mismo con el sobrepeso, que sí se puede combatir”.

Y es que, la obesidad tiene un impacto no solo en la propia salud física, también en la emocional. Y más en las primeras edades, que es cuando Jesús Javier fue “diagnosticado”.

Además de la baja autoestima y del aislamiento social que pueden sufrir los niños con obesidad, son frecuentes algunos problemas que no son propios de los más pequeños:

Problemas del sueño

Hipertensión

Colesterol

Enfermedades cardiovasculares.

“La dieta del cajón”

Los protocolos, dice Jesús Javier, no han cambiado en los últimos 30 años. Las personas con obesidad que acuden al médico se encuentran con el mismo tratamiento: dieta y ejercicio. Un plan de alimentación hipocalórico, que él mismo ha definido como la “dieta del cajón”, porque es genérica para todo el mundo, y los pacientes se ven abocados a buscar otras alternativas, que no siempre son las más recomendables para la salud.

“He probado la dieta del pomelo, del melocotón, del sirope de arce… Y evidentemente ninguna me ha funcionado. Pero es que yo partía del desconocimiento más absoluto, como en la mayoría de las personas con obesidad”.

Pero no todo son malas noticias. Jesús Javier ha logrado manejar su enfermedad y convive “perfectamente” con ella. De hecho, ha conseguido adelgazar 60 kilos. No obstante, insiste en que la obesidad “hay que tratarla, no curarla”.

“Mi caballo de batalla es llegar a conseguir que en la atención primaria haya un equipo interdisciplinar formado por cuatro profesionales básicos para tratar esta enfermedad: un endocrino, un nutricionista, un psicólogo o psiquiatra y un médico deportivo”.

Al igual que ocurre, destaca, “hoy día con la enfermedad de la anorexia, bulimia o trastornos por atracones”.

La revolución de Ozempic: “No hagas que la pague”

En los últimos años, la industria farmacéutica ha lanzado al mercado diversos tratamientos para la obesidad, aunque Díaz apunta que estos fármacos “no curan la enfermedad”, ni a nivel orgánico, físico, ni tampoco a nivel psico-social.

Son tratamientos “paliativos” no curativos que desde ASEPO creen que “deben ser sufragados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) y nunca por el propio paciente como actualmente ocurre”.

Por eso, señalan desde este organismo que “si se prescribe esta medicación, como son las ya conocidas inyecciones para adelgazar, que no hagan que encima las paguemos”.

Desde ASEPO, no obstante, siempre recomiendan que el mejor tratamiento a largo plazo es “modificar los hábitos alimentarios y deportivos”.

Han creado “nuestra propia herramienta” para luchar contra la obesidad a nival mundial con la elaboración de la “Guía para pacientes obesos”, que está disponible en su web de forma gratuita.