Para ver correctamente necesitamos ser capaces de mantener la vista fija en un objeto, percibirlo como uno solo, no doble y verlo en relieve.

Y para lograr todo eso es imprescindible que los ojos estén paralelos. Cuando se pierde este paralelismo se produce lo que conocemos como estrabismo.

Tal y como nos explica la presidenta de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica, la doctora Pilar Merino Sanz:

“El estrabismo es una alteración de la movilidad ocular que provoca una desviación ocular. Las desviaciones más evidentes son las que se producen en sentido horizontal (el ojo se gira hacia fuera o hacia dentro) o vertical (hacia arriba o hacia abajo), pero también hay otro tipo que es la torsional que es más difícil de detectar”.

¿Qué causa el estrabismo?

Respecto a las causas qué hay detrás de estas desviaciones y por qué se producen, la doctora Merino señala que son múltiples, ya que “hay muchos tipos de estrabismo”.

Pero entre las más frecuentes la oftalmóloga señala 3:

El estrabismo congénito . Se trata de una desviación de los ojos de nacimiento, de la que no se conoce su causa, pero sí sabemos que no es hereditario .

. Se trata de una desviación de los ojos de nacimiento, de la que no se conoce su causa, pero sí sabemos que . Los defectos de refracción: hablamos de estrabismos provocados por algún defecto en la vista como hipermetropía elevada (más de 6 dioptrías) o alta miopía.

hablamos de estrabismos provocados por algún defecto en la vista como hipermetropía elevada (más de 6 dioptrías) o alta miopía. La parálisis de un nervio craneal también puede provocar estrabismo, aunque es más habitual en pacientes adultos que en niños.

¿A qué edad puede comenzar el estrabismo en los niños?

Una de las características de esta patología ocular es que es relativamente fácil detectarla en niños a partir de los 4 o 6 meses, pero no antes.

La razón es que, como explica la oftalmóloga infantil:

"Antes de los 4 meses es posible que los padres observen una desviación ocular en su bebé, pero no puede considerarse estrabismo porque el reflejo de seguimiento no está todavía desarrollado”, así que esa irregularidad ocular no debe ser motivo de preocupación.

¿Cómo podemos ver si tiene estrabismo?

A partir del cuarto y sexto mes, según el desarrollo del niño, cuando el reflejo de seguimiento de los ojos está ya desarrollado sí que hay una forma de observar cómo está el movimiento ocular del bebé.

Para ello, solo hay que mostrarle un objeto situándoselo en los extremos de los ojos y en la zona alta y baja, y observar si sus ojos se mueven en el sentido correcto a donde está situado el objeto.

Si no es así, y hay un ojo que no responde a una de las direcciones, es esencial comentarlo con el pediatra.

Estos especialistas están sobradamente preparados para determinar que se trata de un estrabismo y derivar al niño a la consulta de oftalmología, donde se confirmará el diagnóstico y se procederá a hacer un estudio más pormenorizado de las causas que están generando la desviación ocular.

¿Es posible tratar y corregir el estrabismo?

La respuesta de la doctora Merino es contundente. Sí.

Para ello, lo más importante es detectarlo precozmente por 3 razones, que detalla la experta:

“ La primera es que un estrabismo va a provocar un ojo vago con lo que es importante prevenir ese ojo vago, que debe ser tratado obligatoriamente antes de los 8 y preferiblemente antes de los 6 años”.

con lo que es importante prevenir ese ojo vago, que debe ser tratado obligatoriamente antes de los 8 y preferiblemente antes de los 6 años”. En segundo lugar , determinar la existencia de un estrabismo causado por un problema refractario del ojo “ permite tratar los defectos de refracción tanto la miopía, como la hipermetropía o el astigmatismo ”. Tratar estos problemas en el niño con solo ponerle unas gafas graduadas, permite corregir el estrabismo.

, determinar la existencia de un estrabismo causado por un problema refractario del ojo “ ”. Tratar estos problemas en el niño con solo ponerle unas gafas graduadas, permite corregir el estrabismo. Y, en tercer lugar, porque “hay estrabismos que pese a haber recuperado el ojo vago, haber prevenido su aparición, haber puesto las lentes correctas para los problemas de refracción, no se corrigen y hay que poner en marcha otras opciones de tratamiento”.

Cirugía y toxina botulínica para tratar el estrabismo

Cuando no se corrige el ojo vago y cuando el uso de gafas no corrige la desviación ocular hay otras opciones para hacerlo, tal y como nos explica la doctora Merino:

1- Tratarlo con toxina botulínica.

Las inyecciones de esta toxina butolínica, sustancia tan conocida por su uso en estética, son un “tratamiento utilizado en menores de 3 años en los casos de estrabismo congénito, y también en adultos en caso de parálisis de un nervio craneal”.

Gracias a esta técnica, “se puede lograr que niños que nacen con estrabismo corrijan la desviación de sus ojos con una, dos o como máximo tres inyecciones . Si esto no ocurre, se recurre a la cirugía”.

2 - Someter al niño a una cirugía

La operación para corregir el estrabismo consiste en:

"Reducir la desviación del ojo hasta un mínimo ángulo, que son las 8 dioptrías prismáticas que estéticamente resultan indetectables. Y más que estéticamente, al elegir esta desviación mínima (el estrabismo no se cura completamente) se consigue que el niño sea capaz de mirar con los dos ojos a la vez”.

Con la cirugía también se pretende conseguir la visión en relieve, pero como explica la doctora “esto es más difícil de recuperar”.

La complejidad de la cirugía dependerá de cuál y cuántos de los 6 músculos que compone cada ojo están implicados en la desviación.

En cuanto a los resultados, la cirugía es eficaz pero no definitiva.

“Por regla general un mismo paciente puede llegar a tener que operarse hasta tres veces a lo largo de la vida”, explica la oftalmóloga. “Cuando te operas de cataratas estas desaparecen y ya, pero el estrabismo es una patología dinámica, que no desaparece al 100%”.

Esto se debe a que “a lo largo de la vida se producen momentos fisiológicos, como la adolescencia o la madurez, pero también factores emocionales que afectan a los ojos, provocando la alteración, descompensación o modificación del estrabismo. Muchas veces el paciente queda bien durante 20 años, pero luego tiene que volverse a operar”, explica la doctora.