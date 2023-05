A raíz del confinamiento provocado por la crisis sanitaria de la COVID-19, se ha producido un alarmante aumento de niños con trastornos de la conducta alimentaria.

En conversación con Faro de Vigo, Olga Fernández-Velilla, psicóloga para trastornos alimentarios en niños, explica que “cada vez se observan casos en edades más tempranas”, por lo que “a nivel familiar será importante estar alerta ante cualquier cambio relacionado con la alimentación que nos pueda hacer sospechar que algo no funciona”.

Aunque es cierto que los en los TCA más conocidos, como pueden ser la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón, en el que se consumen grandes cantidades de comida, lo más común es que “aparezcan en la adolescencia”. No obstante, la especialista recalca que pueden desarrollarse “a cualquier edad mostrándose de forma muy distinta”.

Pero vayamos por partes…

¿Qué tipos de TCA hay?

Más allá de la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón nos encontramos con:

TCANE (Trastorno de la Conducta Alimentaria No Especificado). Son cuadros incompletos de anorexia o bulimia. Tienen síntomas relacionados con la conducta alimentaria, pero no cumplen suficientes criterios para el diagnóstico como anorexia o bulimia.

. PICA. Es un trastorno que se caracteriza por la ingesta de sustancias no nutritivas, como puede ser arena o yeso. Es un cuadro que no es habitual y en el que para controlar los impulsos ingieren arena, celo adhesivo, heces…

Durante los últimos años, también se incluyen como Trastornos de la Conducta Alimentaria nuevos diagnósticos, aunque estos suelen afectar a partir de la adolescencia:

Vigorexia. Realizar de forma compulsiva ejercicio físico, que se combina con dieta para perder peso o ganar masa muscular.

Ortorexia. Obsesión por comer sano y que se caracteriza por hacer una dieta muy restrictiva (evitar alimentos con grasas saturadas, azúcares, conservantes o colorantes).

Diabulimia. Omisión de la insulina para bajar peso.

Obesidad. También se incluye como un TCA. Según una última investigación realizada por la Iniciativa de Vigilancia de la Obesidad Infantil (COSI, por sus siglas en inglés), en España el 39% de los niños de 7 a 9 años tiene sobrepeso y el 16% obesidad.

En el caso de los adolescentes, que representan un gran porcentaje de las más de 400.000 personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria (TCA), una de las principales desencadenantes (entre otros muchos) suele ser la búsqueda de la perfección que se encuentran a través de las redes sociales.

En los menores de 12 años, un grupo de edad en el que ha aumentado un 15% el número de casos en los últimos años, “no hay una causa única que haga que los más pequeños desarrollen este tipo de TCA”, ya que “será una suma de factores como los genéticos, conductuales o ambientales”.

Cómo prevenir los trastornos de la conducta alimentaria

La psicóloga Fernández-Velilla, el Instituto Psicológico Cláritas, aclara que es importante, para evitar que los más pequeños no tengan una “mala” relación con la comida, no forzarlos a comer un determinado alimento, al igual que no premiar o castigar con comida. Además, hay una serie de recomendaciones muy útiles y fáciles de llevar a cabo por parte de los padres para prevenir las TCA:

Propiciar que haya un ambiente relajado.

Evitar las distracciones.

Seguir una rutina de alimentación tanto en número de comidas, horario, cómo cantidad siempre adecuándose a las necesidades del niño.

No alargar en exceso el tiempo que se emplea en comer, tratar de limitarlo a una media hora.

Introducir los nuevos alimentos poco a poco y con varias repeticiones para que el niño se acostumbre.

Favorecer la autonomía del niño de forma gradual, del mismo modo que la exploración con las manos.

Qué hago si sospecho que mi hijo tiene un TCA

Siempre que se observen dificultades en la alimentación que se mantienen durante un cierto periodo de tiempo y que se considere que ese comportamiento mantenido en el tiempo puede afectar a su sano desarrollo será importante contactar con un profesional.

“A partir de ahí se hará una valoración para determinar si lo que le sucede al niño es un TCA o no, en caso de que lo sea qué tipo y así poder afinar el tratamiento”.

Dependiendo del tipo de TCA, el tratamiento combina terapia psicológica, educación sobre hábitos saludables, supervisión sanitaria y, algunas veces, farmacológico para aliviar los síntomas que produce un trastorno de la conducta alimentaria.

Cómo debo actuar si mi hijo tiene un TCA

Es normal que padres o personas cercanas al niño no sepan cómo actuar ante la situación, por ello “los profesionales solemos hacer un acompañamiento a las familias dándoles pautas y estrategias para poder afrontar la situación”.

Además, para un buen pronóstico “será fundamental que todos los cuidadores sigan el mismo criterio para que sean un sólido modelo a seguir y que sean un ejemplo de todo aquello que están tratando de transmitir a su hijo”.