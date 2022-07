Adelgazar no es una tarea sencilla. Cambiar los hábitos de alimentación y empezar a hacer deporte son dos acciones que cuestan cuando no se está acostumbrado. Dejar la vida sedentaria cuesta todavía más si somos de esos a los que no les gusta nada el deporte por eso, cada vez son más los que recurren a los paseos como una alternativa a las horas de gimnasio.