El especialista en sueño Eduard Estivill: «Si recuerdas mucho los sueños es porque no estás durmiendo bien»

Dormir es una cuestión que trae a muchas personas de cabeza. A pesar de que es un acto esencial para la salud, gran parte de la población sufre problemas que le impiden conciliar el sueño y descansar como debería para afrontar la rutina.

De hecho, según las estimaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN), entre un 20 y un 48% de la población adulta española sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño.

Este tipo de problemas se han normalizado, así como el consumo de ciertos fármacos para ponerle solución, pero sin ahondar en su raíz.

Sin embargo, el insomnio no es cosa menor. Los expertos señalan que puede derivar en síntomas depresivos, alterar la conductora en personas con autismo, agravar los problemas de atención en pacientes con TDAH o activar nuevas fases en el trastorno bipolar.

Eduardo Estivill y el sueño

Muchas personas descansan mal y no se dan cuenta. La fatiga se va notando poco a poco en quienes no duermen las horas suficientes y no son capaces de seguir una higiene del sueño correcta.

Uno de los máximos expertos referentes en España en estas cuestiones es el doctor Eduardo Estivill, creador de un controvertido método que lleva su nombre y que está diseñado para enseñar a los niños a dormir solos.

El doctor lleva años divulgando sobre los problemas del sueño y uno de los últimos espacios en los que ha difundido su mensaje ha sido el pódcast de la marca de snacks B3TTER. Estivill aprovechó la ocasión para resolver dudas y mitos sobre su especialidad y desveló un dato curioso: «Si recuerdas mucho los sueños es porque no estás durmiendo bien»

Explicación

Tal y como explica Estivill, para recordar un sueño nos tenemos que despertar: «El sueño de las personas mayores se va haciendo más débil, tenemos más microdespertares y por eso recordamos más los sueños».

Por este motivo, los jóvenes recordarían mucho menos lo que sueñan que los adultos, ya que su descanso es más profundo e ininterrumpido.

«Una persona joven te dirá 'yo no sueño nunca o como mucho recuerdo el último sueño antes de sonar el móvil», detalla el doctor, «esto es normal porque nos despertamos desde la fase REM». Así las cosas, aquellos que duermen peor son quienes recuerdan más lo que sueñan.