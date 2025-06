Tres cenas saludables recomendadas por una nutricionista para preparar en casa cuando no tienes tiempo

La cena suele ser la comida que más pereza da preparar. Después de todo el día trabajando o fuera de casa, lo que menos apetece es ponerse a cocinar algo muy elaborado y esto nos lleva a comer cualquier aperitivo que tengamos en la despensa o pedir comida a domicilio.

Aunque sea la última comida del día, es importante no caer en los ultraprocesados u opciones poco saludables a la hora de cenar. No pasa nada si alguna noche recurres a ello, pero para combatirlo, siempre es útil contar con una batería de ideas fáciles y rápidas para cocinar cuando no puedes esperar para irte a dormir o sencillamente, te puede la pereza.

En este caso, las tres cenas que te proponemos las ha ideado la nutricionista Jone Alcuaz (@jonenutricion), que comparte en su perfil de Instagram muchas recetas saludables que son ideales para replicar si buscas preparaciones rápidas y sencillas.

Tres cenas saludables y rápidas

Estas tres recetas están elaboradas con productos comprados en el Mercadona y según indica la nutricionista, cada una requiere una preparación de "menos de cinco minutos".

Ñoquis con pisto de verduras

La primera idea de cena sana es un plato de ñoquis con pisto de verduras, atún y huevo a la plancha. La receta no podría ser más sencilla, pues solo necesitas esos cuatro ingredientes (el pisto de verduras es mejor casero, pero puedes comprarlo hecho). Los ñoquis se cocinan en un pispás, puedes hacerlos en la freidora de aire a 180 grados durante 10 minutos y acompañarlo todo con un huevo pasado por la sartén sin casi aceite.

Calabacín salteado con aguacate y taquitos de salmón

La segunda receta es muy simple, rica y saludable. Solo tienes que cortar el calabacín y darle una vuelta en la sartén, cortar el aguacate en rodajas y agregar los tacos de salmón ahumado (que se pueden comprar ya preparados).

Garbanzo con pisto de verduras y gambas salteadas

En tercer lugar, esta cena es súper rápida y solo necesitas gambas, garbanzos y pisto de verduras. "Saltea las gambas hasta que estén doradas, añade el pisto y mezcla todo. Finalmente, incorpora los garbanzos y calienta. ¡Listo para disfrutar!", explica la nutricionista Jone Alcuaz.