Así es el novedoso pan que está arrasando entre los nutricionistas porque ayuda a comer menos

El pan es un alimento que no puede faltar en la mesa de los españoles. Está presente en todas las comidas y resulta complicado encontrar alguna comida en la que no haya un trozo de pan para acompañar. Por eso cuando nos proponemos perder peso, renunciar al pan se convierte en una de las decisiones más complicadas, pero puede que eso ya no tenga que pasar.

Los nutricionistas del King's College de Londres (Reino Unido) han diseñado un pan que ayudara a perder peso sin que pierda sus cualidades intangibles en la mesa. Es decir, ajustar un tipo de pan con las mejores propiedades y beneficios. Así que lo que hicieron fue cambiar la harina habitual por una basada en garbanzos y consiguieron una rebaja de los niveles de glucosa.

La clave de esta creación es que sacia antes, lo que lleva a una sensación de lleno en el estómago que facilita detener la ingesta y un consumo desproporcionado de comida. A todo esto se combina con una digestión más lenta que aplazará la sensación de hambre. Con este pan las personas conseguirán comer menos y al mismo tiempo disfrutan de un pan enriquecido con fibra.

La receta, publicada en la revista científica de la Asociación Clínica de Nutricionistas Americanas y desarrollada por los científicos de la alimentación del Instituto Quadram, incluye un 30 % de células de harina de garbanzo que reducen en un 40 % la glucosa en el organismo en comparación con un pan blanco habitual. También probaron con un porcentaje de 60 % de harina con base de garbanzo y los resultados fueron más provechosos.

Las pruebas han demostrado que este pan ha logrado mejorar la sensación de saciedad y regulación de las hormonas. Esto, unido a la mejor situación de la insulina y el azúcar en la sangre supone una gran ayuda para gestionar el peso sin perder renunciar al pan. Además de convertirse en una excelente herramienta para frenar la aparición o el agravamiento de la diabetes de tipo 2.

Por lo de pronto todavía no está disponible en España pero se espera que su comercialización cambia por completo las dietas de adelgazamiento.