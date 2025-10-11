Laura Taboada, nutricionista gallega en Santiago de Compostela: «Es un error pensar que light significa sin azúcar»

Los productos que compramos en el supermercado tienen cada vez más información en sus etiquetas, pero no siempre sabemos cómo interpretar lo que ponen. La nutricionista y divulgadora, Laura Taboada, enumera alguno de los errores más comunes que cometemos al leer una etiqueta: «Es un error pensar que light significa sin azúcar».

La normativa sobre el etiquetado de productos se actualiza de manera constante, ofreciéndonos información cada vez más exacta sobre los nutrientes e ingredientes que consumimos. Sin embargo, muchas personas confunden el sentido de algunos términos.

Para desmentir algunas ideas que están muy extendidas en el mundo de la nutrición, la experta señala tres errores comunes al leer etiquetas de alimentos en un vídeo subido a TikTok.

Entender etiquetas para cuidar la dieta

La primera confusión que señala la nutricionista es la confusión entre productos light y sin azúcar. «Light significa que tiene menos calorías», aclara Taboada, pero recuerda que puede seguir teniendo azúcar y que esto puede afectar a la dieta que queremos seguir.

El segundo error que destaca en el vídeo es «creer que sin gluten es siempre más saludable». Y es que en los últimos años se ha extendido la idea de que los productos que no tienen gluten son menos calóricos, ayudan a adelgazar o pueden resultar más sanos, pero no hay un fundamento para esa valoración.

El último fallo que cometemos a la hora de plantear una dieta es «obsesionarse con las calorías» señala la experta. Aunque destaca la importancia de fijarse y leer las etiquetas, incide en que ir contando las calorías no siempre es el método óptimo para alcanzar nuestros objetivos nutricionales.