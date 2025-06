Este es el alimento que impedía adelgazar a Omar Montes: "Siempre cenaba..."

Ahora que llega el verano, muchos miran de reojo hacia la báscula con cierta mueca de pánico. El planning del gimnasio no lo hemos terminado de cumplir, los excesos de las navidades se han terminado extendiendo hasta bien entrado mayo y, en general, no hemos adaptado nuestra rutina para tener un día a día saludable.

Las dietas milagro no existen y, sin entrenamiento, será difícil conseguir resultados de mérito, pero la alimentación sigue siendo un pilar fundamental a la hora de perder peso. Atrás quedan esos días en los que se pensaba que era necesario pasar hambre para adelgazar o que te privabas de todo alimento que pudiese contener un poco de azúcar, pero sigue siendo muy importante acomodar los alimentos a una ingesta adecuado para poder perder esos quilos de más.

Sobre esto habló Omar Montes en una antigua entrevista en 'El Hormiguero'. El cantante confesó haberse excedido en varios puntos de su vida y reveló a Pablo Motos que había intentado darle la vuelta. "He estado mes y medio con un nutricionista, aunque el resultado no ha sido el esperado y este no ha salido del todo bien", comentó un poco decepcionado.

El alimento que saboteó la dieta de Omar Montes

Omar Montes en 'El Hormiguero' / ANTENA 3

Según su relato, el nutricionista le recomendó entrenamiento y dieta al mismo tiempo, algo que empezó con toda la ilusión. "Entrenábamos, porque me gusta. Pero al final fue el nutricionista el que acabó comiendo lo que comía yo. Antes de dormir, siempre cenaba cereales de ositos de chocolate con leche", explicó entre las carcajadas del público.

"Comíamos medio paquete cada uno, porque si lo dejas abierto, al día siguiente está corrreoso. Si abres el paquete, hay que terminarlo. El nutricionista engordó 10 o 12 kilos en un mes, pero yo perdí 200 gramos. Ha tenido que ir a terapia", contaba con cierto orgullo ante la mirada atónita del presentador de 'El Hormiguero'.