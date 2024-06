Dieta alcalina: todo lo que debes conocer de la dieta de pH

Escuchar a nuestro cuerpo es fundamental en muchos sentidos, y la alimentación no lo es menos. Cuando se adopta un tipo de dieta -entendida como método de alimentación y no como un régimen para la pérdida de peso- adelgazar no puede ser el único parámetro que se tenga en cuenta.

Aquellas personas que buscan bajar de peso deben ponerse siempre en manos de especialistas, que son los que ayudarán a escoger el mejor sistema en cada caso. Esto no implica que no cada persona pueda investigar y poner en práctica algunos trucos complementarios.

Actualmente, la dieta alcalina, conocida también como dieta de pH está ganando adeptos. Se basa en la premisa de que ciertos alimentos pueden afectar el equilibrio ácido-alcalino (pH) de los fluidos corporales, incluidos la sangre y la orina, y que mantener un pH más alcalino puede mejorar la salud.

Principios Básicos de la Dieta Alcalina

Equilibrio del pH: Se cree que la dieta occidental moderna tiende a ser demasiado ácida, lo que puede provocar problemas de salud. La dieta alcalina busca aumentar el consumo de alimentos alcalinos para neutralizar este exceso de acidez. Alimentos Alcalinos: Incluyen la mayoría de las frutas y verduras, legumbres, frutos secos y semillas. Estos alimentos supuestamente ayudan a alcalinizar el cuerpo. Alimentos Ácidos: Se recomienda limitar el consumo de alimentos que se consideran acidificantes, como carne, pescado, productos lácteos, huevos, granos procesados, alcohol y cafeína.

Dieta alcalina alimentos

Alcalinizantes:

Frutas: Manzanas, peras, plátanos, uvas, cítricos, melones.

Verduras: Espinacas, brócoli, col rizada, pepinos, zanahorias.

Legumbres: Lentejas, garbanzos, frijoles negros.

Frutos secos y semillas: Almendras, semillas de chía, semillas de lino.

Otros: Tofu, tempeh, té de hierbas.

Acidificantes:

Carnes y Pescados: Pollo, res, cerdo, pescado.

Lácteos: Leche, queso, yogur.

Granos Procesados: Pan blanco, pasta, arroz blanco.

Bebidas: Alcohol, café, bebidas azucaradas.

Azúcares y Dulces: Azúcar refinada, dulces, pasteles.

Alimentos para una dieta alcalina. / FDV

Beneficios

Mejora de la Salud Ósea: Se sugiere que una dieta más alcalina puede ayudar a mantener la densidad ósea.

Reducción del Riesgo de Enfermedades Crónicas: Algunos estudios sugieren que puede reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes y cáncer. Mejora de la Función Renal: Podría ayudar a proteger los riñones y mejorar su función. Control del Peso: Fomenta el consumo de alimentos frescos y naturales, lo que puede ayudar a mantener un peso saludable.

En definitiva, la dieta alcalina promueve el consumo de más frutas y verduras y menos alimentos procesados, lo cual es beneficioso para la salud general, aunque deba ser un profesional de la salud quien nos guíe en este camino.