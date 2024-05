Este es el truco viral que está triunfando para hacer una tortilla francesa sin sartén ni aceite

La tortilla francesa es una de las cenas más recurridas. Es muy sencilla de hacer y apenas se necesitan un par de minutos para disfrutar de un plato sano y delicioso, pero a veces la pereza de manchar una sartén nos hace que optemos por algo que no requiera utilizar la cocina ni el menaje. Además, no siempre nos sale bien porque se escurre el huevo, se pega o no somos capaces de darle la vuelta y lo que iba a ser una tortilla termina siendo un revuelto.

Si eres de los que recurre a este plato con frecuencia, tenemos un truco que seguro que te encantará. Podrás hacer una tortilla francesa sin necesidad de utilizar ni sartén ni aceite y no, tampoco necesitarás el microondas. El elemento clave es una bolsa de plástico de conservar alimentos. Simplemente, tienes que meter dentro un par de huevos. Luego ciérrala y mezcla con la mano para batirlos.

Una vez que estén bien batidos, mete en la bolsa el relleno que quieras incluir en la tortilla: queso rallado, atún, bacon, pollo... hay infinidad de posibilidades y vuelve a mezclar todos los ingredientes. Después mete la bolsa en agua hirviendo durante 12 o 13 minutos. Tendrás que ajustar el tiempo según el tamaño e ingredientes de tu tortilla.

Lo mejor de este truco es que puedes preparar varias tortillas a la vez en función del tamaño del recipiente donde las pongas a hervir.