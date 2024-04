Despídete del colesterol: el cereal con el que conseguirás reducirlo si lo consumes cada mañana

Todavía no está muy claro si eso de que el desayuno es la comida más importante del día es cierto o no. Lo que sí es evidente es que si eres de los que optan por desayunar y empezar el día con más energía debes tener en cuenta los ingredientes a los que recurres.

No es lo mismo empezar la mañana consumiendo ultraprocesados que no te llenarán y no te aportarán ningún tipo de beneficio, que recurrir a un desayuno cargado de nutrientes, saciante y rico en fibra. Es importante que tengas en cuenta que, si tu desayuno favorito son los cereales hay unos en concreto que debes consumir no solo para perder peso, sino para mantener tu colesterol a raya.

La avena es un cereal muy nutritivo que contiene fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Ayuda a reducir el colesterol, controlar el azúcar en la sangre, mejorar la digestión y mantenernos llenos por más tiempo. También es una excelente fuente de energía para empezar el día con buen pie. ¡Incluir avena en tu dieta diaria es una excelente decisión para tu salud!

Un bol de avena y fruta. / Shutterstock

Este cereal ayuda a controlar el peso de forma más eficaz que otros cereales. Y no solo porque su aporte calórico sea más moderado que el de otros sino por el tipo de granos. Su consumo ha demostrado evitar los picos y las caídas bruscas de azúcar en sangre.

También puede ayudarnos a reducir los niveles de colesterol LDL gracias a que la fibra soluble de este cereal se une al colesterol en el tracto digestivo, y lo elimina del cuerpo, impidiendo su absorción.

Hay muchas formas deliciosas de incorporar la avena en tus desayunos. Puedes preparar avena caliente con frutas frescas, frutos secos y miel. También puedes hacer batidos de avena con plátano, espinacas y leche de almendra. Otra opción es hacer tortitas de avena con yogur y miel.