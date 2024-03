Alimentos que aceleran el metabolismo: rompe la barrera que te impide perder peso

Seguro que más de una vez has sentido que, haciendo todo lo que se supone que debes hacer en cuanto a alimentación y actividad física, no logras perder peso a la velocidad que te gustaría. En este caso, lo primero que debes de hacer es revisar con un profesional que esto es así. En ocasiones, creemos que estamos comiendo poco y no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Es más, cosas como zumos o batidos solo aportan calorías vacías y poco saciantes que dificultan el proceso de adelgazamiento. También puede suceder que la cantidad o el tipo de ejercicio no sean los adecuados para tus objetivos.

Además de todo esto, entran en juego cuestiones personales, como el metabolismo, es decir, el proceso mediante el cual tu cuerpo convierte los alimentos en energía. Una tasa metabólica más alta puede favorecer la quema de grasas como fuente de energía en lugar de almacenarlas en el cuerpo. Cuando el cuerpo tiene un metabolismo más rápido, tiende a quemar más calorías, lo que puede ayudar a reducir la grasa corporal.

Cómo acelerar el metabolismo

El entrenamiento, beber agua, dormir lo suficiente o reducir el estrés pueden contribuir a acelerar el metabolismo. Además, comer ciertos alimentos pueden ayudar también en este proceso. Aquí una lista de 10 alimentos con los que contribuir a ello.