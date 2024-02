La dieta perfecta para deshinchar el vientre y depurar el hígado

Cuanto no es por una razón es por otra, siempre se encuentran motivos para saltarse la dieta, no en el sentido extricto de régimen para perder peso, sino entendida como una serie de hábitos alimenticios para encontrarnos lo más saludables posibles. Ya sea una reunión con amigos, una celebración especial o una cena sorpresa, sobran ocasiones en las que celebrar alrededor de una buena mesa. Y está bien, no hay nada que compensar.

Con todo, después de unos días consumiento alimentos o bebidas poco saludables nuestro propio cuerpo nos pide regreser a las buenas prácticas. Muchas dietas que prometen hacernos perder peso rápidamente tienen muchas carencias nutricionales, excluyen muchos alimentos que son imprescindibles en nuestra alimentación y los pocos alimentos que nos permiten comer hacen que ese temido 'efecto rebote' llegue antes de lo que nos gustaría. Por eso es fundamental siempre que consultemos con un profesional de la salud.

Hoy te traemos un plan de alimentación que tiene una duración de 4 días que es perfecto para ayudarte a deshinchar el vientre, depurar tu cuerpo y perder peso sin pasar hambre. La dieta exprés de los 4 días está repleta de alimentos ricos en antioxidantes y fibra.

Durante este tiempo, sentirás esa ansiedad por comer y los alimentos que vas ingerir son de lo más saludables y saciantes.

Ejemplo de un menú siguiendo la dieta de los 4 días

Desayuno : Té verde sin azúcar, 1 kiwi y 1 rebanada de pan integral con tomate y aceite.

: Té verde sin azúcar, 1 kiwi y 1 rebanada de pan integral con tomate y aceite. Media mañana: 1 manzana

1 manzana Comida: Alcachofas a la plancha acompañadas de un filete de pechuga de pollo a la plancha con 2 cucharadas de arroz integral.

Alcachofas a la plancha acompañadas de un filete de pechuga de pollo a la plancha con 2 cucharadas de arroz integral. Merienda: 2 rodajas de piña y 1 yogur bio.

2 rodajas de piña y 1 yogur bio. Cena: Ensalada de zanahoria y piña con pollo y puré de ciruelas.

Cuida tu hígado

Mantener en buen estado nuestra salud hepática repercutirá igualmente en otros aspectos, como nuestro peso o el estado de nuestra piel. Así que también te traemos un listado de alimentos recomendados y restringidos para cuidar tu hígado.

Alimentos recomendados

Frutas, como manzana, pera, piña, uva, papaya, naranja, mango, plátano, fresa y abiu;

como manzana, pera, piña, uva, papaya, naranja, mango, plátano, fresa y abiu; Vegetales , como lechuga, tomate, brócoli, chayote, okra, calabaza y berenjena;

, como lechuga, tomate, brócoli, chayote, okra, calabaza y berenjena; Proteínas magras , como tofu, pescados de carne blanca, pollo y pavo sin piel, y huevo;

, como tofu, pescados de carne blanca, pollo y pavo sin piel, y huevo; Cereales integrales, como arroz integral, maíz, avena, pasta integral, pan integral y quinoa;

como arroz integral, maíz, avena, pasta integral, pan integral y quinoa; Legumbres, como frijoles, garbanzos, lentejas y soja;

como frijoles, garbanzos, lentejas y soja; Grasas saludables , como aceite de oliva, aceite de aguacate, nueces, castañas de Pará y aceite de linaza;

, como aceite de oliva, aceite de aguacate, nueces, castañas de Pará y aceite de linaza; Productos lácteos bajos en grasa, como leche desnatada, yogur desnatado sin azúcar y quesos blancos;

como leche desnatada, yogur desnatado sin azúcar y quesos blancos; Tubérculos, como patata, yuca, ñame, batata y batata-baroa;

como patata, yuca, ñame, batata y batata-baroa; Condimentos y hierbas naturales, como cúrcuma, salvia, orégano, cilantro, perejil, menta, clavo de olor, tomillo y canela;

como cúrcuma, salvia, orégano, cilantro, perejil, menta, clavo de olor, tomillo y canela; Bebidas vegetales, como leche de avena, arroz, almendras y soja.

Alimentos restringidos