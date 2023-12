Muchos nutricionistas han tenido que adaptar las recomendaciones que les dan a sus clientes desde el confinamiento con respecto a su dieta.

El nuevo estilo de vida que se impuso desde la llegada de la Covid es más sedentario, por lo que conviene hacer una dieta basada en el déficit calórico. Esto significa que se debe quemar más energía que la que se ingiere, lo que no tiene independientemente por qué implicar el sometimiento a un régimen calórico estricto, pero deben consumirse alimentos saludables.

Los expertos insisten desde hace meses en que es falso que el desayuno o la cena sean las comidas más importantes del día. De hecho lo único que parece importante es el número total de calorías que ingieres durante una jornada. Para adelgazar no hay que pasar mucha hambre, sino aprender cómo quemar calorías y cuántas perder.

Otro de los tópicos contra los que hay que luchar, según estos especialistas, es contra aquel que dice que comer fruta (sobre todo por la noche), engorda a quién la consume porque tiene mucha fruta.

Varios nutricionistas han utilizado en las últimas horas las redes sociales para hacer hincapié en lo bueno que es el consumo de la fresa, una fruta que cada vez hay en más abundancia en los supermercados (no en vano su temporada empieza ahora). No en vano esta fruta está compuesta casi en un 85 por ciento por agua por lo que te "llenará" mucho sin apenas sumar calorías de las que no necesitas para conseguir el objetivo de adelgazar.

Muchos especialistas apuntan a que el confinamiento va a tener importantes consecuencias en la salud.

En este sentido muchos aseguran que es fundamental mantener el peso no sólo por una cuestión estética sino que hay que tener en cuenta que evitar la obesidad es también fundamental por todas las consecuencias que el abuso de grasas y azúcares tiene para la salud y que nada tienen que ver con lucir el palmito en la playa. Habrá que esperar a ver que consecuencias tiene el confinamiento en la salud y en el peso de los españoles.

¿Qué alimentos evitar según la OCU?

- Alimentos ricos en grasas como la carne de cerdo y cordero, embutidos, mantequillas, margarinas y quesos grasos muy curados.

- Platos preparados: Concentran mucha grasa y sal. Es importante que leer con atención el etiquetado (lista de ingredientes e información nutricional).

- Las salsas. Una vinagreta ligera, el yogur o las especias y hierbas son su alternativa sana.

- La bollería industrial o los pasteles. Mejor un poco de chocolate negro, unas galletas sencillas, o mermelada sin azúcares añadidos.

- Los refrescos y el alcohol, porque solo aportan calorías vacías.