El café es una de las bebidas más consumidas. Empezar la mañana sin esta bebida que nos llena de energía es tarea complicada para muchos. Y lo mejor de todo es que no solo nos ayuda a mantenernos despiertos, sino que también está cargada de numerosos beneficios para la salud. Existe un buen número de investigaciones sobre sus propiedades, y algunas parecen sugerir que podría ayudarnos incluso a combatir ciertas enfermedades.

Un reciente estudio publicado en la revista especializada The American Journal of Clinical Nutrition ha concluido que el café puede ayudar a perder pequeñas cantidades de peso siempre que se tome de una forma determinada.

La investigación determinó que beber una taza de café diaria, al margen de su contenido en cafeína, se asociaba con la pérdida de 0,12 kilos cada cuatro años siempre y cuando no se utilizara el azúcar para endulzarlo. Tan solo el añadido de una cucharada de azúcar cada día ya conducía a un aumento de 0,09 kilos cada cuatro años.

La contribución del café a la bajada de peso no es demasiado significativa, pero queda claro que el azúcar no solo no es beneficioso para la salud, sino que también puede dificultar ese objetivo de adelgazar.

El estudio también ha concluido que el uso de crema o leches vegetales no se asociaba a aumentos de peso significativos.