Los batidos de proteínas pueden ser grandes aliados a la hora de perder peso. Este bebida es una combinación saciante y equilibrada perfecta para incluir en una dieta de pérdida de peso y tomarlos a primera hora de la mañana podrán ayudarte a adelgazar de una forma rápida y saludables.

Diversos estudios elaborados por expertos en salud y nutrición coinciden en que un desayuno proteico se asocia con una mayor saciedad a lo largo del día, y por tanto, en una reducción de calorías en toda la jornada, ya que nos evitará picar entre horas o aumentar las cantidades en próximas comidas.Tomar batidos de proteínas en el desayuno es un método sencillo y rápido para proporcionar a nuestro cuerpo los macronutrientes que necesita.

Recurrir a este tipo de bebidas también es una forma diferente y más atractica de tomar fruta y lácteos. Te ayudarán a reducir las calorías diarias y por tanto, a adelgazar, aunque debes tener claro que no son milagrosos. No bajarás de peso si no los combinas con una dieta saludable, basada en el consumo de frutas y verduras, y si no prácticas ejercicio físico.

Hoy te traemos la receta de uno de los mejores batidos de proteínas al que puedes recurrir en tus desayunos si quieres perder peso y quemar grasa. Se trata del batido de kéfir, chía, fresas y arándanos, una combinación nutritiva llena de sabor con propiedades digestivas y antioxidantes.

Ingredientes:

1 taza de kéfir.

1 cucharada de semillas de chía.

1 taza de fresas.

3/4 tazas de arándanos.

Si quieres, puedes añadirle canela al polvo al gusto.

Elaboración: