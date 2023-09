La operación bikini ya ha empezado. El verano está cada vez más cerca y durante estos meses son muchos los que pisan el acelerador para conseguir bajar esos kilos de más que solemos coger durante el invierno. Los gimnasios se llenan y empieza la búsqueda incansable de la 'dieta milagro' que nos ayude a bajar de peso en tiempo récord.

Los milagros no existen y si estás buscando perder peso, lo primero que debes en cuenta es buscar la ayuda de un profesional que ajuste tu alimentación y tus hábitos de vida a lo que estás buscando. La buena alimentación será clave para perder peso. También es muy importante no saltarse ninguna comida e intentar no pasar hambre para que en ningún momento caigamos en la tentación de darnos atracones.

Durante estos meses son muchos los que optan por renunciar a las cenas para bajar de peso, un error que no precisamente ayudará a adelgazar. La cena es igual de importante que el resto de las comidas. La clave para perder peso estará en los alimentos que incorporamos. Sí que es importante no excederse con las calorías o grasas que nuestro organismo no va a poder quemar durmiendo. Se recomienda optar por cenas ligeras que incluyan alimentos que consigan saciar nuestro apetito, que nutran y que ayuden a dormir bien.

La clave definitiva para hacer una cena con la que adelgazar se basará en la planificación. La mejor forma de asegurar ese déficit calórico y ese organismo perfectamente nutrido es pensando el día o la semana antes lo que vamos a comer y a cenar. De esta manera, podrás tener variedad en las comidas y cenas que tu organismo necesita para garantizar su salud dándole especial importancia a las proteínas y las verduras.

Los alimentos que deberías evitar en las cenas

Embutidos grasos como el chorizo

Postres lácteos como natillas o helados

Verduras difíciles de digerir

Carne grasa y elaboraciones fritas

Refrescos azucarados

Bebidas alcohólicas

Pasta

Café

Lo más recomendable para las cenas que te ayuden a adelgazar es incorporar alimentos como la pechuga de pollo, pavo a la plancha, pescado blanco o huevos son una buena forma de consumir proteína por la noche a través de alimentos con pocas calorías, pero que ayudan a saciar el apetito y a estimular el metabolismo.

De postre se recomienda optar por fruta, que te garantizará una fructosa muy necesaria en tu organismo. Y por supuesto, lo más importante, cenar pronto