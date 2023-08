Desde que te levantas por la mañana tienes que llevar una vida sana. Uno de los mejores retos que te puedes proponer para el año nuevo 2019 (si es que no lo tienes apuntado en tu lista ya), es el de perder peso. Pero no simplemente por adelgazar: también es importante llevar una vida sana. Dejar de lado el alcohol, beber más agua de la que bebes ahora mismo e imponerte normas como la de comer cinco piezas de fruta y verdura cada día pueden ser unas buenas normas para empezar el año con buen pie sobre todo en lo que tiene que ver con tu salud. Otra puede ser renunciar, al menos durante una temporada a los denominados ultraprocesados, esos alimentos generados por la industria que no son "comida real". Y ¿cuándo tienes que seguir estas normas? Durante todo el día pero especialmente en el desayuno.